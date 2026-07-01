得点不振が続く。大会終了時には得点王になるつもりだと冗談を飛ばしていた選手にとっては、この状況自体がニュースだ。 メキシコはキノーネスとラウル・ヒメネスの活躍で夢を見続けているが、ミラン所属のFWサンティアゴ・ヒメネスは74分から途中出場したものの、アギレ監督の下では一度も先発せず、依然として脇役に甘んじている。 代表での得点は2025年9月の韓国戦以来、約10か月ない。
1990年のイタリア代表を思わせるメキシコは、エクアドルを2－0で下し、40年ぶりにベスト16に進んだ。
得点不振が続く。大会終了時には得点王になるつもりだと冗談を飛ばしていた選手にとっては、この状況自体がニュースだ。 メキシコはキノーネスとラウル・ヒメネスの活躍で夢を見続けているが、ミラン所属のFWサンティアゴ・ヒメネスは74分から途中出場したものの、アギレ監督の下では一度も先発せず、依然として脇役に甘んじている。 代表での得点は2025年9月の韓国戦以来、約10か月ない。
1990年のイタリア代表を思わせるメキシコは、エクアドルを2－0で下し、40年ぶりにベスト16に進んだ。
フェイエノールト元センターフォワードは、メキシコがエクアドルに2-0で勝ったワールドカップ決勝トーナメント1回戦で再び話題になった。この試合でメキシコは1986年の自国開催以来40年ぶりにベスト16に進んだ。 終盤、エクアドルDFピエロ・インカピエがACミランの選手と小競り合いとなり、メキシコシティで主審を務めたスラヴコ・ヴィンチッチ（スロベニア）から退場処分を受けた。
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後半のアディショナルタイム、ボールから離れた位置で2選手が言葉を交わし、接触寸前までいった。一触即発の場面が続き、主審が注意を向けた。 小競り合いは続き、ヒンカピエが口元を覆いながらヒメネスに何かを言い、その内容は侮辱的なものであったとみられる。 この場面を目撃したミランのFWはすぐさまヴィンチッチ主審に訴えた。VARの指示で映像を確認した主審は、FIFAの新規定（トルコ戦でパラグアイのアルミロンにレッドカードを提示したのと同じ規定）に基づき、エクアドルのDFを退場させた。