得点不振が続く。大会終了時には得点王になるつもりだと冗談を飛ばしていた選手にとっては、この状況自体がニュースだ。 メキシコはキノーネスとラウル・ヒメネスの活躍で夢を見続けているが、ミラン所属のFWサンティアゴ・ヒメネスは74分から途中出場したものの、アギレ監督の下では一度も先発せず、依然として脇役に甘んじている。 代表での得点は2025年9月の韓国戦以来、約10か月ない。





1990年のイタリア大会を想起させるメキシコはエクアドルを2－0で下し、40年ぶりにベスト16へ進んだ。