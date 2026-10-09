ZUMA Press Wire
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メキシコ代表FWラウル・ヒメネス、クラブ・ティフアナの逸材ヒルベルト・モラにボルシア・ドルトムント移籍を勧める
将来有望なプレーメーカーが絶賛を受ける
ティフアナの攻撃的MFモラは、メキシコのベテランFWヒメネスから高い評価を受けている。まだ17歳のこの10代の選手は、ロス・ショロスで国内サッカー界における重要な存在としてすでに地位を確立している。ヒメネスは、若き同胞がそのポテンシャルを実現するためには、ヨーロッパのトップレベルの舞台こそ理想的な環境になると強く信じている。
- Getty Images Sport
「彼にはその可能性がある」
モラの長期的な将来は、ヒメネスが 若いメキシコ人タレント の海外挑戦について問われた際、中心的な話題となった。 『Claro Sports』に対し、35歳のストライカーは自身の見解としてこう語った。「彼にはどこでもプレーできるポテンシャルがある。ただ、それは段階的なプロセスでもあり得る。少しずつ、一歩ずつだ」
さらに、そのMFの成長に最も適した行き先について問われると、こう付け加えた。「彼をどこで見たいかって？ たぶんドイツだね。ボルシア・ドルトムントとか。あのクラブには独自のプレースタイルがある」
ドイツ勢が台頭する有望株を注視
ドルトムントは2026年ワールドカップ期間中、モラへの関心が報じられていた。報道では、初期接触があったとまで伝えられたが、その後は動きが途絶えた。ブンデスリーガの同クラブはその後、コンスタンティノス・カレツァスとヤニス・コンスタンテリアスを獲得し、さらにイーサン・ヌワネリをレンタルで加えて攻撃陣を強化した。
ウェストファリアへの移籍の可能性は依然として不透明だが、この若手はまだプロキャリアの序盤にあり、ティフアナとは2029年6月まで契約を結んでいる。
- Emilio Franco
リハビリが次のキャリアの節目に先立つ
モラにとって当面の最優先事項は、代表活動中に負った足首の負傷悪化に加え、股関節と恥骨周辺の全般的な違和感から回復することだ。このコンディション面での後退は好調のさなかに起きたもので、この10代の選手はリーガMXの7試合で5ゴール1アシストを記録していた。ティフアナは、国内での勢いを維持するためにも、このプレーメーカーの戦列復帰を強く望んでいる。
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