ドルトムントは2026年ワールドカップ期間中、モラへの関心が報じられていた。報道では、初期接触があったとまで伝えられたが、その後は動きが途絶えた。ブンデスリーガの同クラブはその後、コンスタンティノス・カレツァスとヤニス・コンスタンテリアスを獲得し、さらにイーサン・ヌワネリをレンタルで加えて攻撃陣を強化した。

ウェストファリアへの移籍の可能性は依然として不透明だが、この若手はまだプロキャリアの序盤にあり、ティフアナとは2029年6月まで契約を結んでいる。