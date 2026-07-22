AFP
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メキシコの伝説的GKギジェルモ・オチョアが、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと並びW杯の歴史に名を刻んだ後、41歳で現役を引退した。
美しい競技への別れ
メキシコ代表GKオチョアが火曜日、トップレベルからの現役引退を発表した。2026年W杯を最後にすると明言していたが、ファンは短期契約で現役を延ばすとも期待していた。
自身の去就を巡る憶測を収束させるため、オチョアはSNSでこう表明した。「全力を尽くした。クラブも代表も、ピッチですべてを捧げてきた。今日、私は手袋を脱ぐ」。さらに「GKとは、90分間待って、すべてが自分にかかる一瞬のために準備すること。その瞬間が来たら、躊躇してはならない」と語った。
- (C)Getty Images
メッシやロナウドと共に歴史に名を刻む
オチョアの長いキャリアは、彼の最も驚異的な功績だ。メキシコ代表として6度のワールドカップに出場し、この記録を持つのはロナウドとメッシだけだ。キャリア初期は若手として出場したが、やがて正ゴールキーパーの座を確固たるものにし、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会、2022年カタール大会と3大会連続でメキシコ代表のゴールを守った。
メキシコシティのユースチームから世界中の巨大スタジアムまで歩んだ道のりに感謝し、彼はこう語った。「夢がここまで連れて行ってくれるとは想像していなかった。今、誇りを持って『ありがとう』と伝えたい」。そして「何百万人もの愛情と、メキシコのために全力を尽くした安心感を胸に、この場を去る」と締めくくった。
エスタディオ・アステカでの最後のひととき
2026年W杯では主にラウル・ランゲルの控えだったオチョアだが、ハビエル・アギーレ監督は彼に相応しい別れを用意した。グループ最終戦のチェコ戦で試合終了13分前、オチョアを投入し、ファンに最後の拍手をさせた。 試合終了の笛が鳴ると、感極まったオチョアは、キャリアが始まった地であるエスタディオ・アステカのゴールポストに口づけし、ひざまずいてチームメイトと抱き合った。
観客が帰り、照明が落ち始めた後も、オチョアはセンターサークルへ歩み出てピッチに別れを告げた。彼は2005年クラブ・アメリカでリーグ優勝、スタンダール・リエージュでベルギーカップ制覇など、輝かしい実績を残して現役を終えた。
- Getty Images
ヨーロッパとメキシコをまたぐ先駆的なキャリア
オチョアは2004年2月、クラブ・アメリカでトップリーグデビュー。驚異的な反射神経で瞬く間に才能を示した。メキシコの強豪で7シーズン過ごし、2011年にはフランスのアジャクシオへ移籍。メキシコ人GKとして初めて欧州の舞台に立った。
その後、マルセイユ、グラナダ、スタンダール・リエージュ、サレルニターナ、AVSフットボール、AELリマソールでプレー。2019～2022年には古巣クラブ・アメリカに3年間復帰し、レジェンドとしての地位を確固たるものにした。
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