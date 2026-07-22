メキシコ代表GKオチョアが火曜日、トップレベルからの現役引退を発表した。2026年W杯を最後にすると明言していたが、ファンは短期契約で現役を延ばすとも期待していた。

自身の去就を巡る憶測を収束させるため、オチョアはSNSでこう表明した。「全力を尽くした。クラブも代表も、ピッチですべてを捧げてきた。今日、私は手袋を脱ぐ」。さらに「GKとは、90分間待って、すべてが自分にかかる一瞬のために準備すること。その瞬間が来たら、躊躇してはならない」と語った。