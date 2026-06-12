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メキシコのワールドカップ初戦は、エスタディオ・アステカ外で抗議者と機動隊が衝突する暴力事件で台無しになった。
キックオフ前にセキュリティエリアが突破された
試合開始10分前、約2,000人のデモ隊が会場に集まり、未解決の数千件の失踪事件への怒りを訴えた。群衆が内側へ押し入り、駐車中のトラックを破壊。事態は急激に悪化した。秩序回復のため、警備員300人が介入し、群衆を押し戻して周辺を封鎖した。
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アリーナの外で催涙ガスが使用された
スタジアム外の混乱は、場内の祝祭ムードとは対照的だった。地元当局が秩序回復に奔走する中、talkSPORTによると、活動家たちが防御ラインに発煙筒や石を投げつけ、事態は急激に悪化した。警察は機動隊を投入し、催涙ガスで群衆を解散させた。
混乱に覆われた歴史的な会場
この象徴的なスタジアムは、1970年と1986年の決勝を含む3度のワールドカップ開催地となり、サッカー史に特別な位置を占めています。本来5試合が開催される予定でしたが、根深い国内対立により、開幕戦はその意義を損ないました。 試合では、ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコが2-0で南アフリカに勝利。南アフリカはヤヤ・シソールとテンバ・ズワネが退場し、9人で終えた。
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エル・トリ、戦術の試練に直面
メキシコは、アディショナルタイムにDFセサル・モンテスが退場し、グループAの次戦を欠場することになった。今週後半、グアダラハラでの遠征では、より厳しい戦術が待ち受ける。韓国代表との一戦を前に、「エル・トリ」は外部要因に惑わされず集中力を保つ必要がある。