この象徴的なスタジアムは、1970年と1986年の決勝を含む3度のワールドカップ開催地となり、サッカー史に特別な位置を占めています。本来5試合が開催される予定でしたが、根深い国内対立により、開幕戦はその意義を損ないました。 試合では、ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコが2-0で南アフリカに勝利。南アフリカはヤヤ・シソールとテンバ・ズワネが退場し、9人で終えた。