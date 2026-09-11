指導者としてのキャリアの次なる段階を見据え、元バルセロナのスターであるマルケスは、ピッチ上で成し遂げた以上の高みにベンチで到達する決意を強調した。

代表チームでの2度目の機会を振り返り、マルケスは次のように語った。「自分にはもう一度チャンスがある。選手としては5度のワールドカップで実現しなかった。再び同じ地点にたどり着いた今、チャンスがある。何よりまずワールドカップにたどり着く機会があるし、うまくそこに行けて、何か違うものを成し遂げられればと思う」

その任務の大きさを認めた新指揮官は、さらにこう付け加えた。「選手としては並外れたキャリアを歩んできた。今はより大きな責任を負っている。これは別の段階であり、自分にできるすべてを伝えるためにピッチに立ちたい。選手としてそうであったように、指導者としても同じように成功したい」

自身の任期を待ち受ける課題について問われると、指揮官はこう述べた。「難しく複雑な時期はあるだろうが、私たちはそれを乗り越えられると確信している。間違いなく全力を尽くすし、物事がうまく進むことを願っている」