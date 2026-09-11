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メキシコのレジェンド、ラファエル・マルケスがエル・トリの指揮官として正式にお披露目 2030年ワールドカップへ大胆な使命掲げる
名将が代表の指揮官に就任
メキシコサッカー連盟は木曜日、マルケスがA代表の新監督に就任したと正式発表した。任期は2030年ワールドカップまでで、同代表を率いることになる。47歳のマルケスは、2024年8月から今夏のメキシコのベスト16敗退までハビエル・アギーレ監督の下でアシスタントコーチを務めた後、トップの座に就くことになった。伝説的な元センターバックは、現役時代を通じて超えられなかった準々決勝の壁を上回る成績へ、メキシコ代表を導く決意を示している。
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マルケス、監督としての栄光を狙う
指導者としてのキャリアの次なる段階を見据え、元バルセロナのスターであるマルケスは、ピッチ上で成し遂げた以上の高みにベンチで到達する決意を強調した。
代表チームでの2度目の機会を振り返り、マルケスは次のように語った。「自分にはもう一度チャンスがある。選手としては5度のワールドカップで実現しなかった。再び同じ地点にたどり着いた今、チャンスがある。何よりまずワールドカップにたどり着く機会があるし、うまくそこに行けて、何か違うものを成し遂げられればと思う」
その任務の大きさを認めた新指揮官は、さらにこう付け加えた。「選手としては並外れたキャリアを歩んできた。今はより大きな責任を負っている。これは別の段階であり、自分にできるすべてを伝えるためにピッチに立ちたい。選手としてそうであったように、指導者としても同じように成功したい」
自身の任期を待ち受ける課題について問われると、指揮官はこう述べた。「難しく複雑な時期はあるだろうが、私たちはそれを乗り越えられると確信している。間違いなく全力を尽くすし、物事がうまく進むことを願っている」
コーチングスタッフは急ピッチで編成された
マルケスは経験豊富なバックルームスタッフを編成し、4度のワールドカップをともに戦った元代表チームメートのアンドレス・グアルダードに加え、アシスタントコーチとしてフアン・マヌエル・リージョとビダル・パロマを任命した。
スタッフの準備状況と既存の体制について評価した指揮官は、次のように説明した。「私はゼロから始めるわけではない。ハビエルとともに始めた地点から終えた地点までの道のりが、自信を与えてくれる。私はすでに選手たちと環境を理解しているし、最高レベルで仕事をしてきた経験豊富な人々のグループに支えられている。まさにそれこそが私たちの望むものだ。代表チームを次のレベルへ引き上げることだ」
このスペイン人主導のコーチング体制はさらに、GKコーチのシャビエル・マンシシドールとフィジカルコーチのポル・ロレンテが加わることで、元バルサ・アトレティック監督のリーダーシップを支える。
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過酷なアメリカ遠征が始まる
マルケスは9月26日、ボルティモアのM&Tバンク・スタジアムで行われるメキシコ代表対コロンビア代表で、就任後最初の試練に臨む。この一戦は、アメリカで行われる厳しい4試合の親善試合ツアーの初戦となる。9月29日のペルー代表戦、10月3日のアメリカ代表戦、10月6日のチリ代表戦が予定されている。過密日程の中で、新たな戦術的アプローチを試し、2030年に向けた競争サイクルに入る前にチームの層を評価する場が早くも訪れる。
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