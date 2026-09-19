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メキシコのレジェンド、ハビエル・アギーレがラ・リーガ復帰へ。バレンシアはカルロス・コルベランの後任指名に向けた協議を加速させている
アギーレが最優先のターゲットとして浮上
コルベランの退任を受け、スポーツディレクターのブラウリオ・バスケスはここ数日、アギーレ陣営と水面下で交渉を主導してきた。『MARCA』によると、両者は金曜日に合意をまとめるための重要な話し合いを行った。背景には、共通の着地点を見いだしたいという相互の意思があったという。スポーツディレクターから接触を受けたライバル候補の指揮官周辺も、メキシコ人指揮官がバレンシアの指揮官就任レースで先頭に立っていることをすでに認めている。
豊富なスペインでの経験
クラブは、67歳の同氏をチームを立て直すための理想的な人物像とみており、その豊富な経験、統率力のあるキャラクター、そしてスペインサッカーへの深い理解を評価している。バレンシアは同氏の指導者キャリアにおいて7つ目のラ・リーガ所属クラブとなる見通しで、これまでにオサスナ、アトレティコ・マドリー、レアル・サラゴサ、エスパニョール、レガネス、マジョルカを率いてきた。アギーレは2026年ワールドカップ後にメキシコ代表での任期を終え、現在はフリーの状態にある。
契約の詳細とパフォーマンス目標
財政条件は、迅速な合意に至るうえで大きな障害にはならない見通しだ。アギーレは今季終了までの契約を望んでおり、来季まで延長するオプションを含めることを求めている。この条件付き延長は、特定の目標達成が完全な条件となっており、とりわけバレンシアの1部残留確保が最も重要視されている。
代表ウィークに向けた計画
第一候補だったエルネスト・バルベルデが休養期間の延長を理由に就任を断ったことを受けても、首脳陣は後任監督の任命を急いでいない。暫定指揮官オスカル・サンチェスが、今週末のレアル・ソシエダ戦でベンチから指揮を執る。クラブは、今後3週間のインターナショナルブレークを活用し、新監督にパテルナでミニプレシーズンを実施する時間を与える意向だ。
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