クラブは、67歳の同氏をチームを立て直すための理想的な人物像とみており、その豊富な経験、統率力のあるキャラクター、そしてスペインサッカーへの深い理解を評価している。バレンシアは同氏の指導者キャリアにおいて7つ目のラ・リーガ所属クラブとなる見通しで、これまでにオサスナ、アトレティコ・マドリー、レアル・サラゴサ、エスパニョール、レガネス、マジョルカを率いてきた。アギーレは2026年ワールドカップ後にメキシコ代表での任期を終え、現在はフリーの状態にある。