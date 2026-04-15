メインスタンドでの奇妙な光景：負傷中のレナート・カールは、バイエルン対レアル戦の失点シーンを見逃した。

負傷で出場できなかったトム・ビショフとスヴェン・ウルライヒは、ハーフタイムまで席を離れず、その後アリアンツ・アレーナのバックステージへ。後半開始時にはやや遅れて戻った。カールは52分になって再登場した。

準決勝進出を決めるルイス・ディアスの同点弾（3－3）では再び声を上げて喜んだ。ロスタイム、マイケル・オリセの決勝ゴール（4－3）直前には3人とも席を立ち、ピッチでチームと共に勝利を祝った。

キックオフ直後、ピンクの全身コーデで登場したカールは、メインスタンドの注目の的だった。 彼は付き添いと共に入場し、途中でマヌエル・ノイアーがパスミスからレアル・マドリードに先制点を献上する場面を目撃した。