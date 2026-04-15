10代の少年は、ハリー・ケインの2－2同点弾直後の39分に席を立ち、ファンと記念撮影をしていたため、42分の3度目の失点を目撃できなかった。カールがキリアン・エムバペのゴールをスクリーンで見たかは不明だ。
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メインスタンドでの奇妙な光景：負傷中のレナート・カールは、バイエルン対レアル戦の失点シーンを見逃した。
- AFP
負傷で出場できなかったトム・ビショフとスヴェン・ウルライヒは、ハーフタイムまで席を離れず、その後アリアンツ・アレーナのバックステージへ。後半開始時にはやや遅れて戻った。カールは52分になって再登場した。
準決勝進出を決めるルイス・ディアスの同点弾（3－3）では再び声を上げて喜んだ。ロスタイム、マイケル・オリセの決勝ゴール（4－3）直前には3人とも席を立ち、ピッチでチームと共に勝利を祝った。
キックオフ直後、ピンクの全身コーデで登場したカールは、メインスタンドの注目の的だった。 彼は付き添いと共に入場し、途中でマヌエル・ノイアーがパスミスからレアル・マドリードに先制点を献上する場面を目撃した。
カールは当面バイエルンを離れる
カールは右ハムストリングスの筋繊維断裂でバイエルンを欠場。ミュンヘン側は離脱期間を明かしていないが、18歳の彼は当面出場できない。彼はインスタグラムに「早く戻りたい。チームの成功を祈っている」と投稿した。
一方、ビショフの欠場は試合開始直前に発表され、FCBは「ふくらはぎの軽度の筋断裂」と説明した。