このMFの自信回復には、ルーベン・アモリム監督の退任後にユナイテッドをCL圏に導いたキャリックの影響が大きい。マウントは、チームの調子が上向いた要因として、キャリックの冷静さと経験が重要だと強調した。

マウントは、自身の怪我時にも支えてくれたキャリックに感謝を示した。「就任直後に怪我をして序盤を欠場し、最初は大変でした」と振り返る。 「でも彼はとても親切に接してくれました。『戻って来てほしい。君はチームにとって欠かせない存在だ』と言ってくれました。また、『君が仲間と一緒にいるだけで大きな影響を与えている』とも。おかげで自分の立場が明確になりました」