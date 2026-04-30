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メイソン・マウントは、マンチェスター・ユナイテッドが来シーズンもプレミアリーグ優勝を争えると確信し、マイケル・キャリックの指導を「素晴らしい」と称えた。
マウント、プレミアリーグ制覇を目指す
度重なる怪我でオールド・トラッフォードでの3シーズンで69試合出場にとどまったマウントだが、将来に楽観的だ。チェルシー時代にチャンピオンズリーグを制したイングランド代表は、適切な指導があれば現在のチームもプレミアリーグで頂点に立てる信じている。
スカイ・スポーツの取材に彼は語った。「僕の目標はプレミアリーグ優勝だ。チャンピオンズリーグはすでに制した。チームとしてならリーグ優勝もできる。そのメンタリティが不可欠だ。まだ先に見えるかもしれないが、自分を追い込むにはその姿勢が必要だ。 強豪相手にもすでに何ができるか示してきた。マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、アーセナルに対してだ。つまり、すでに成し遂げているんだ。」
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キャリックの影響
このMFの自信回復には、ルーベン・アモリム監督の退任後にユナイテッドをCL圏に導いたキャリックの影響が大きい。マウントは、チームの調子が上向いた要因として、キャリックの冷静さと経験が重要だと強調した。
マウントは、自身の怪我時にも支えてくれたキャリックに感謝を示した。「就任直後に怪我をして序盤を欠場し、最初は大変でした」と振り返る。 「でも彼はとても親切に接してくれました。『戻って来てほしい。君はチームにとって欠かせない存在だ』と言ってくれました。また、『君が仲間と一緒にいるだけで大きな影響を与えている』とも。おかげで自分の立場が明確になりました」
次は一貫性を保つことです
マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソン監督の退任後、安定したパフォーマンスを示せずに苦戦してきた。しかしマウントは、クラブが前進し、より大きな舞台で結果を残せる準備が整ったと信じている。クラブは2028年の創立150周年に向けてリーグ優勝を狙っており、このMFは来シーズンからその進展を加速させたいと考えている。
「今シーズン、僕たちはすでに可能性を示した。だからできると確信している」とマウントは続けた。「今はチャンピオンズリーグで結果を出し、プレミアリーグでも安定して戦うこと。来シーズン、その前進に自分が貢献できれば嬉しい。目標はただ一つ、プレミアリーグを制することだ。」
ピッチの外での社会貢献
プレミアリーグのプレッシャーから離れ、マウントは最近、セント・ジョージズ・パークで「メイク・ア・ウィッシュUK」の特別イベントを主催した。兄ルイスやチームメイトのルーク・ショーと協力し、重篤な病気と闘う11人の子供たちのために2日間の合宿を資金援助。彼らはプロサッカー選手の生活を体験した。
チャリティーマッチで子どもたちを率いて勝利したあと、マウントは語った。「僕はサッカー選手だけど、人生はサッカーだけじゃない。子どもたちの笑顔を見れば、これが彼らや家族にとってどれほど大切か分かるよ。 ときに兄弟姉妹や両親、特に兄弟姉妹の存在が忘れられがちです。だからこそ、彼らが参加し、このプロセスに一緒にいてくれることが『メイク・ア・ウィッシュ』の真髄なのです。私たち全員にとって、とても意味のあることです。」