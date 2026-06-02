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メイソン・グリーンウッドは、欧州クラブの会長選立候補者2人が獲得を望んでおり、来季チャンピオンズリーグに復帰する可能性がある。
トルコの強豪クラブがストライカーを獲得へ
BBCによると、マルセイユFWグリーンウッドは、フェネルバフチェ会長選の候補者たちが今夏獲得を狙う主要ターゲットだ。元会長アズィズ・イルディリム氏とハカン・サフィ氏が争っており、日曜に正式発表予定。
クラブは投票で勝利した候補者を全面支援し、グリーンウッドの獲得を確実にする見込みで、個人条件は問題にならないとされている。
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マルセイユはオファーを受け付けている
グリーンウッドはピッチでは活躍したが、フランス南部で最近苦境にあった。マルセイユでは81試合48得点を記録し、昨季は16得点でリーグ・アン得点王2位タイ。しかし、スポーツディレクターのロレンツィ氏は、契約が残り3年でもオファーを検討すると明かした。
ユナイテッドを離れて再建
2023年2月、強姦未遂と暴行の容疑は取り下げられた。しかしマンチェスター・ユナイテッドの内部調査によりクラブでのプレーは不可能と判断され、この24歳はオールド・トラッフォードを離れた。
フランスでの在籍も波紋を呼んだ。トッテナムの新監督ロベルト・デ・ゼルビは、マルセイユ時代に彼を擁護したことで謝罪に追い込まれた。移籍が成立すれば、ユナイテッドは2024年7月のフランス移籍時に締結した3160万ユーロ（2660万ポンド）の契約に定められた多額の再売却手数料を受け取る。
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チャンピオンズリーグの舞台が待ち受けている
フェネルバフチェはガラタサライに3点差の2位でスーパー・リグを終え、来季チャンピオンズリーグ・プレーオフに出場する。リーグ・アン5位のマルセイユはヨーロッパリーグ止まりのため、グリーンウッドには魅力的な選択肢だ。セリエAのローマも興味を示しているが、正式オファー前には日曜の役員選挙結果が彼の去就を左右する。