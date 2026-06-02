2023年2月、強姦未遂と暴行の容疑は取り下げられた。しかしマンチェスター・ユナイテッドの内部調査によりクラブでのプレーは不可能と判断され、この24歳はオールド・トラッフォードを離れた。

フランスでの在籍も波紋を呼んだ。トッテナムの新監督ロベルト・デ・ゼルビは、マルセイユ時代に彼を擁護したことで謝罪に追い込まれた。移籍が成立すれば、ユナイテッドは2024年7月のフランス移籍時に締結した3160万ユーロ（2660万ポンド）の契約に定められた多額の再売却手数料を受け取る。