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メイソン・グリーンウッドは、ディエゴ・シメオネからのメッセージを無視してフェネルバフチェへの移籍を決めた。この態度にアトレティコ・マドリードは侮辱を感じた。
アトレティコ・マドリード、無視され激怒
ESPNによると、グリーンウッドの獲得競争でアトレティコ・マドリードが「選手側のプロ意識欠如」を理由に撤退した。同クラブは24歳の彼をグリーズマンの後継者と見込んでいたが、突如連絡が取れなくなり関係は急速に悪化した。
シメオネ監督はメトロポリターノでの役割を説明するため、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に電話やメッセージを送ったが、まったく返信がなかった。2日間も無視されたことでクラブは「コルチョネロス」として軽視されたと感じ、グリーンウッドにマドリードでプレーする意欲がないと判断した。
- AFP
フェネルバフチェ、大型移籍で争奪戦を制す
アトレティコ・マドリードが獲得を断念したことで、フェネルバフチェはトルコ・スーパー・リグにとって大きな補強を実現した。フランスで2シーズン連続して得点を量産した24歳のグリーンウッドが、4年契約でイスタンブールのクラブに加入した。
マルセイユではリーグ・アンで26得点を挙げた。首脳陣はライバル・ガラタサライを倒す目玉として獲得に動いた。
グリーンウッドの移籍に関する資金の内訳
フェネルバフチェは、移籍金総額3900万ユーロでマルセイユと合意したと発表した。支払いは3年間で3回に分ける。
この資金計画は選手の高額契約で裏打ちされており、トルコでの年俸は手取り700万～800万ユーロと報じられている。アトレティコ・マドリードは総額4500万ユーロとフェネルバフチェを上回っていたが、代理人はトルコの個人条件を魅力的に感じた。
- Getty Images
スタッド・ヴェロドロームからの荷物
グリーンウッドのマルセイユ退団は、舞台裏で摩擦があったと報じられていた。ピッチでは得点を量産していたが、ESPNによると、チームミーティングへの遅刻や必須のスポンサーイベント・語学レッスンへの不参加など規律違反が問題となり、スポーツディレクターのメディ・ベナティア氏とも不和が生じていたという。 現在、彼はトルコへ向かっている。フェネルバフチェは今月下旬に始まるチャンピオンズリーグ予選でポーランドのゴルニク・ザブジェと対戦する予定だ。
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