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Mason Greenwood Marseille 2025-26 Champions LeagueGetty
Muhammad Zaki

翻訳者：

メイソン・グリーンウッドは、ディエゴ・シメオネからのメッセージを無視してフェネルバフチェへの移籍を決めた。この態度にアトレティコ・マドリードは侮辱を感じた。

移籍情報
メイソン・グリーンウッド
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フェネルバフチェ
マルセイユ
ラ・リーガ
スーパーリグ
リーグ・アン

メイソン・グリーンウッドはトルコの強豪フェネルバフチェへの移籍を正式に完了させた。しかしその前に、アトレティコ・マドリードとの間で確執が起きた。報道によると、ディエゴ・シメオネ監督との交渉中にグリーンウッドが沈黙したため、クラブは「軽視された」と感じたという。

  • アトレティコ・マドリード、無視され激怒

    ESPNによると、グリーンウッドの獲得競争でアトレティコ・マドリードが「選手側のプロ意識欠如」を理由に撤退した。同クラブは24歳の彼をグリーズマンの後継者と見込んでいたが、突如連絡が取れなくなり関係は急速に悪化した。

    シメオネ監督はメトロポリターノでの役割を説明するため、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に電話やメッセージを送ったが、まったく返信がなかった。2日間も無視されたことでクラブは「コルチョネロス」として軽視されたと感じ、グリーンウッドにマドリードでプレーする意欲がないと判断した。



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  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    フェネルバフチェ、大型移籍で争奪戦を制す

    アトレティコ・マドリードが獲得を断念したことで、フェネルバフチェはトルコ・スーパー・リグにとって大きな補強を実現した。フランスで2シーズン連続して得点を量産した24歳のグリーンウッドが、4年契約でイスタンブールのクラブに加入した。

    マルセイユではリーグ・アンで26得点を挙げた。首脳陣はライバル・ガラタサライを倒す目玉として獲得に動いた。


  • グリーンウッドの移籍に関する資金の内訳

    フェネルバフチェは、移籍金総額3900万ユーロでマルセイユと合意したと発表した。支払いは3年間で3回に分ける。

    この資金計画は選手の高額契約で裏打ちされており、トルコでの年俸は手取り700万～800万ユーロと報じられている。アトレティコ・マドリードは総額4500万ユーロとフェネルバフチェを上回っていたが、代理人はトルコの個人条件を魅力的に感じた。


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  • Mason Greenwood MarsigliaGetty Images

    スタッド・ヴェロドロームからの荷物

    グリーンウッドのマルセイユ退団は、舞台裏で摩擦があったと報じられていた。ピッチでは得点を量産していたが、ESPNによると、チームミーティングへの遅刻や必須のスポンサーイベント・語学レッスンへの不参加など規律違反が問題となり、スポーツディレクターのメディ・ベナティア氏とも不和が生じていたという。 現在、彼はトルコへ向かっている。フェネルバフチェは今月下旬に始まるチャンピオンズリーグ予選でポーランドのゴルニク・ザブジェと対戦する予定だ。