ESPNによると、グリーンウッドの獲得競争でアトレティコ・マドリードが「選手側のプロ意識欠如」を理由に撤退した。同クラブは24歳の彼をグリーズマンの後継者と見込んでいたが、突如連絡が取れなくなり関係は急速に悪化した。

シメオネ監督はメトロポリターノでの役割を説明するため、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に電話やメッセージを送ったが、まったく返信がなかった。2日間も無視されたことでクラブは「コルチョネロス」として軽視されたと感じ、グリーンウッドにマドリードでプレーする意欲がないと判断した。







