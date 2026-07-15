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メイソン・グリーンウッドは、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督からのメッセージを無視し、フェネルバフチェへの移籍を決めた。この対応にクラブは「侮辱された」と感じている。
アトレティコ・マドリード、無視され激怒
ESPNによると、グリーンウッドの獲得競争でアトレティコ・マドリードが「選手側のプロ意識欠如」を理由に撤退した。同クラブは24歳の彼をグリーズマンの後継者と見込んでいたが、突如連絡が取れなくなり関係は急速に悪化した。
シメオネ監督はメトロポリターノでの役割を説明するため、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に直接電話やメッセージを送ったが、まったく返信がなかった。2日間も無視されたことでクラブは「コルチョネロス」として軽視されたと感じ、グリーンウッドにマドリードでプレーする意欲がないと判断した。
- AFP
フェネルバフチェ、大型移籍で争奪戦を制す
アトレティコ・マドリードが獲得を断念したため、フェネルバフチェはグリーンウッドを4年契約で獲得し、スーパー・リグに大きな補強をもたらした。24歳のFWはマルセイユで2シーズン連続26得点を記録し、トルコ到着時には大歓迎を受けた。
マルセイユでは昨季全大会で26得点を挙げた。首脳陣はライバル・ガラタサライを倒す目玉として獲得に動いた。
グリーンウッドの移籍金内訳
フェネルバフチェは、移籍金総額3900万ユーロでマルセイユと合意したと発表した。支払いは3年間で3回に分ける。
この資金計画には選手への高額契約が含まれ、トルコでの年俸は手取り700万～800万ユーロと報じられている。アトレティコ・マドリードは総額4500万ユーロとフェネルバフチェを上回っていたが、代理人はトルコの個人条件を魅力的に感じたという。
- Getty Images
スタッド・ヴェロドロームからの荷物
グリーンウッドのマルセイユ退団は、舞台裏で摩擦があったと報じられていた一連の出来事に続くものだ。ピッチ上では得点を量産していたにもかかわらず、ESPNの情報筋によると、このFWはチームミーティングへの遅刻や、必須のスポンサーイベントや語学レッスンへの不参加といった規律上の問題により、チーム内に緊張を引き起こしていたという。これらの出来事が原因で、スポーツディレクターのメディ・ベナティアとの不和が生じたと報じられている。 現在、彼はトルコへ向かっている。フェネルバフチェは今月下旬のチャンピオンズリーグ予選でポーランドのゴルニク・ザブジェと対戦する予定だ。
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