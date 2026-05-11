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メイソン・グリーンウッドはル・アーヴル戦で決勝点を挙げ、試合後、マルセイユのハビブ・ベイ監督との関係について語った。
グリーンウッドが噂を否定した
アウェーで勝利したグリーンウッドは、監督への支持を表明。ゴール後にタッチラインでベイェと握手を交わし、不仲説を否定した。彼は「私は彼を信じ、彼も私を信じる」と話し、コーチ陣への忠誠心を示した。
試合後、リーグ1+の取材に「今日は全力を出した。最近うまくいかなかったが、メディアの噂は本当ではない。ハビブは良い人だ。彼を信じ、彼も僕を信じてくれる。リール戦で軽いけがをした。復帰が早すぎたかもしれない。今日は100％のコンディションだった」と語った。
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ベイェ、メディアの虚偽報道に反論
マルセイユのベイェ監督は、チーム内不和説について問われ、率直に語った。エースFWとの対立や練習中断報道には「誤った情報を広めようとする競争だ」と不満を露わにした。同時に、試合で団結を示したグリーンウッドに感謝を述べた。
ベイェ監督は「説明すべきことはない。あの場面は美しかった。メイソンにとって必要な行為だったのだろう」と語った。 私や一部の選手に関する嘘や、衝突や練習中止の報道を聞くたび、検証が欠如したこの業界に悲しみを覚えます。これは誤報や嘘を拡散する競争です。メイソンの行動は象徴的で、感謝しています。彼にそんな必要はなかったのに。」
ヴェロドロームでの厳しいシーズン
ここ数週間、マルセイユの雰囲気は重苦しく、練習場での懲罰的滞在が状況をさらに悪化させていた。グリーンウッドは外部からの批判や内部のプレッシャーにもかかわらず、このクラブでプレーすることは依然として「素晴らしい経験」だと語った。5位レンヌとの必須勝利を前に、彼はサポーターを称賛し、「ファンは素晴らしい。 強豪とのシーズン終盤の重要な一戦だ。我々は最後まで戦い抜く」
この勝利は、安定感を欠いていたチームに待望の弾みとなった。ベイェはグリーンウッドへの敬意を示し、「彼は私と良好な関係を築き、選手として大いに尊敬している。今夜、彼は全力を尽くし、彼もチームも報われた。それが最も重要だ」と語った。
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このフォワードの将来は依然として不透明だ
連帯を示す声の一方でも、グリーンウッドのリーグ・アンでの将来には依然疑問が残る。マルセイユが夏の再建に向け財政再建を進める中、欧州の強豪数クラブが彼に興味を示している。今季残り1試合は欧州カップ戦出場権獲得が最優先だが、グリーンウッドの去就話は移籍市場が開くまで続きそうだ。