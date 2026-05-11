マルセイユのベイェ監督は、チーム内不和説について問われ、率直に語った。エースFWとの対立や練習中断報道には「誤った情報を広めようとする競争だ」と不満を露わにした。同時に、試合で団結を示したグリーンウッドに感謝を述べた。

ベイェ監督は「説明すべきことはない。あの場面は美しかった。メイソンにとって必要な行為だったのだろう」と語った。 私や一部の選手に関する嘘や、衝突や練習中止の報道を聞くたび、検証が欠如したこの業界に悲しみを覚えます。これは誤報や嘘を拡散する競争です。メイソンの行動は象徴的で、感謝しています。彼にそんな必要はなかったのに。」







