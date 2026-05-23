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メイソン・グリーンウッドの移籍先はまだ不明。本人はマルセイユ残留を希望しているが、トルコの強豪クラブの会長候補が「大型補強」として発表する見込み。
選挙の情勢変動で、グリーンウッドの移籍が迫っている。
トルコ・スーパーリーグに衝撃。フェネルバフチェ会長候補ハカン・サフィ氏がグリーンウッド獲得を発表へ。ジャーナリストのレヴェント・ウミット・エロル氏によると、サフィ氏はライバルのアジズ・イルディリム氏に優るため、日曜に発表する予定だという。
現在マルセイユに所属するイングランド人FWは、サフィ氏が「象徴的な獲得」と位置づけ、在任中の成果を示す象徴となる見込みだ。サフィ氏はファンに「私のフェネルバフチェにはスターが一人だけでは足りない」と宣言し、スクル・サラコグル・スタジアムにトップクラスの才能を呼び戻す意向だ。
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マルディーニ、イスタンブールに到着
サフィが影響力を発揮しようとしているのはピッチ上だけではない。クラブ運営にも伝説的人物が加わる。ACミラン元主将でスポーツディレクターも務めたパオロ・マルディーニが今週土曜、イスタンブールへ到着する見込みだ。マルディーニはフェネルバフチェのファルク・イルガズ・トレーニングセンターでサフィと共に出席する予定だ。
サフィが選挙で勝利すれば、マルディーニは最高サッカー責任者兼グローバル・アンバサダーに就任する。この人事は、フェネルバフチェに威信と専門性を高め、サフィは支持拡大につながると見込んでいる。
グリーンウッドのマルセイユでの驚異的な活躍
マルセイユのFWグリーンウッド（24）は、今季リーグ・アンで突出。財政難が報じられるクラブで得点を量産し、その活躍が欧州ビッグクラブの注目を集めている。
今季は公式戦45試合で26ゴール11アシストを記録し、チーム攻撃の要となった。両翼をこなす汎用性と高い決定力で、サフィ監督が約束した「メガボム」の期待に完全に応えている。
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グリーンウッドはマルセイユに残りたいと語っている。
サフィはクラブの既成秩序に挑むにあたり、運に任せるつもりはない。グリーンウッドのような才能とマルディーニのような実績を持つディレクターを迎え、ライバルに恐怖を与えるチームを構築するという公約を果たす。彼は以前、「我々は、対戦相手の膝が震えるようなチームを作り上げる」と語っていた。
この報道は、グリーンウッドがフランス残留を表明してからわずか数日後のことだった。リーグ・アン年間ベストイレブンに選ばれた際、彼は夏の移籍噂についてこう語った。「チームとしては厳しい時期もあったが、個人としては良いシーズンを送れた。 今年のベストイレブンには素晴らしい選手が多く、このトロフィーを受け取れてうれしい。リーグ・アンは素晴らしいリーグで、私にとってこれまでプレーした中で最高のリーグの一つだ。残留できればと思っている」