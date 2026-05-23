サフィはクラブの既成秩序に挑むにあたり、運に任せるつもりはない。グリーンウッドのような才能とマルディーニのような実績を持つディレクターを迎え、ライバルに恐怖を与えるチームを構築するという公約を果たす。彼は以前、「我々は、対戦相手の膝が震えるようなチームを作り上げる」と語っていた。

この報道は、グリーンウッドがフランス残留を表明してからわずか数日後のことだった。リーグ・アン年間ベストイレブンに選ばれた際、彼は夏の移籍噂についてこう語った。「チームとしては厳しい時期もあったが、個人としては良いシーズンを送れた。 今年のベストイレブンには素晴らしい選手が多く、このトロフィーを受け取れてうれしい。リーグ・アンは素晴らしいリーグで、私にとってこれまでプレーした中で最高のリーグの一つだ。残留できればと思っている」