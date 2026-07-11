メイソン・グリーンウッドの移籍が破談となり、ローマはノッティンガム・フォレストのウインガーに注目している。

ローマは月曜日、トリゴリアでプレシーズン初練習を開始する。クラブ首脳は移籍市場が閉じる前に年俸350万ユーロ＋ボーナスで合意を得るため、ンドイエの代理人と集中的に交渉を続ける。

一方、攻撃的MFマティアス・スーレにはサンダーランドが正式に関心を示しており、退団の可能性も取り沙汰されている。