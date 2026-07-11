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Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

メイソン・グリーンウッドの移籍が破談となり、ローマはノッティンガム・フォレストのウインガーに注目している。

移籍情報
ローマ
ダン・エンドイェ
セリエ A
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ
マルセイユ
リーグ・アン
フェネルバフチェ
スーパーリグ
メイソン・グリーンウッド

ローマは、法外な金銭的条件を理由にメイソン・グリーンウッドの獲得を断念した後、すぐにノッティンガム・フォレストのウインガー、ダン・ンドイエに目を向けた。ジャロロッシは、このイングランド人選手をめぐる入札合戦に加わることを拒否し、代わりに、かつてボローニャでセリエAで活躍したスイス代表選手をターゲットに選んだ。

  • ローマがフォレストのウインガー獲得を狙う

    『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ローマはグリーンウッドを移籍候補から外し、サイド補強に切り替えた。フェネルバフチェへの移籍が報じられるイングランド人FWを巡る入札合戦は避けた。スポーツディレクターのトニー・ダミコは、ワールドカップで印象的な活躍を見せたフォレストのウインガー、ンドイエを最優先ターゲットに据え、迅速に動き出した。


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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    取締役会が法外な要求を却下

    クラブ首脳は、移籍金5000万ユーロ（4300万ポンド）と長期化する交渉期間を踏まえ、グリーンウッドの獲得は当初から高リスクと判断。ポルトのペペなど代替案を排除した後、ローマはンドイエ獲得へ交渉を加速させた。ンドイエの市場価値がやや下落したことで、クラブは交渉で有利な立場を得た。

  • ガスペリーニ監督の戦術的フィット

    ンドイエのオリンピコ加入は、ガスペリーニ監督の戦術に「最後のピース」とされ、そのプレースタイルはディバラの理想的な相棒と評価されている。『ガゼッタ』紙によると、ローマはディバラとチェリクの契約延長をまとめ、ペッレグリーニについては代理人と最終協議を残している。

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  • Dan Ndoye Nottingham Forest 2025-26Getty

    プレシーズンの準備が進められている

    ローマは月曜日、トリゴリアでプレシーズン初練習を開始する。クラブ首脳は移籍市場が閉じる前に年俸350万ユーロ＋ボーナスで合意を得るため、ンドイエの代理人と集中的に交渉を続ける。

    一方、攻撃的MFマティアス・スーレにはサンダーランドが正式に関心を示しており、退団の可能性も取り沙汰されている。