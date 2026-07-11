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メイソン・グリーンウッドの移籍が破談となり、ローマはノッティンガム・フォレストのウインガーに注目している。
ローマがフォレストのウインガー獲得を狙う
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ローマはグリーンウッドを移籍候補から外し、サイド補強に切り替えた。フェネルバフチェへの移籍が報じられるイングランド人FWを巡る入札合戦は避けた。スポーツディレクターのトニー・ダミコは、ワールドカップで印象的な活躍を見せたフォレストのウインガー、ンドイエを最優先ターゲットに据え、迅速に動き出した。
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取締役会が法外な要求を却下
クラブ首脳は、移籍金5000万ユーロ（4300万ポンド）と長期化する交渉期間を踏まえ、グリーンウッドの獲得は当初から高リスクと判断。ポルトのペペなど代替案を排除した後、ローマはンドイエ獲得へ交渉を加速させた。ンドイエの市場価値がやや下落したことで、クラブは交渉で有利な立場を得た。
ガスペリーニ監督の戦術的フィット
ンドイエのオリンピコ加入は、ガスペリーニ監督の戦術に「最後のピース」とされ、そのプレースタイルはディバラの理想的な相棒と評価されている。『ガゼッタ』紙によると、ローマはディバラとチェリクの契約延長をまとめ、ペッレグリーニについては代理人と最終協議を残している。
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プレシーズンの準備が進められている
ローマは月曜日、トリゴリアでプレシーズン初練習を開始する。クラブ首脳は移籍市場が閉じる前に年俸350万ユーロ＋ボーナスで合意を得るため、ンドイエの代理人と集中的に交渉を続ける。
一方、攻撃的MFマティアス・スーレにはサンダーランドが正式に関心を示しており、退団の可能性も取り沙汰されている。
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