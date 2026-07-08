メイソン・グリーンウッドの獲得を巡り、ローマとフェネルバフチェが争奪戦を展開。マンチェスター・ユナイテッドはマルセイユへの売却益を待っている。

オールド・トラッフォードでは、この交渉の行方が注目されている。マンチェスター・ユナイテッドは、このFWの将来の移籍金の40％を受け取る権利を持ち、5000万ユーロで売却できれば2000万ユーロの収入を得る。この条項があるためマルセイユは値引きを拒み、2024年に3160万ユーロで獲得した利益を最大化しようとしている。

グリーンウッドはフランス生活に不満があり、プレシーズンが始まる前に去就を決めたいとしてマルセイユ首脳陣に放出を要求。今週はフィットネステストのため練習場へ姿を見せたが、代理人側はローマに「チャンピオンズリーグに出場できるオリンピコが希望」と伝えている。



