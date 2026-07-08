AFP
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メイソン・グリーンウッドの獲得を巡り、ローマとフェネルバフチェが争奪戦を展開。マンチェスター・ユナイテッドはマルセイユへの売却益を待っている。
ガスペリーニ監督、グリーンウッドとの合意をまとめる
このイングランド人FWは、イタリアの名門クラブと1シーズン約450万ユーロの5年契約で原則合意した。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、フェネルバフチェやサウジアラビアからの巨額オファーがあったが、グリーンウッドはガスペリーニ監督率いるローマでの戦術改革に魅力を感じた。ガスペリーニ監督は「走る準備はできているか？」と問いかけ、グリーンウッドは「はい」と即答した。
個人条件は合意したが、移籍金で隔たりがある。ローマはボーナス込み4500万ユーロのオファーを用意する一方、マルセイユは5000万ユーロを要求。マルセイユに値下げの圧力はなく、フェネルバフチェがシーズン700～800万ユーロの純額年俸を提示しているため、ローマには対抗できない。
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マンチェスター・ユナイテッドの思わぬ収入とマルセイユの強硬な姿勢
オールド・トラッフォードでは、この交渉の行方が注目されている。マンチェスター・ユナイテッドは、このFWの将来の移籍金の40％を受け取る権利を持ち、5000万ユーロで売却できれば2000万ユーロの収入を得る。この条項があるためマルセイユは値引きを拒み、2024年に3160万ユーロで獲得した利益を最大化しようとしている。
グリーンウッドはフランス生活に不満があり、プレシーズンが始まる前に去就を決めたいとしてマルセイユ首脳陣に放出を要求。今週はフィットネステストのため練習場へ姿を見せたが、代理人側はローマに「チャンピオンズリーグに出場できるオリンピコが希望」と伝えている。
ファンの反発と道徳的ジレンマ
ローマでのグリーンウッド獲得の可能性に、サポーターの間で賛否が分かれている。一部は、彼の過去の騒動や法的問題を理由にオンライン署名を開始。署名では、獲得がクラブの反暴力キャンペーン「Amami e Basta」に矛盾すると主張している。
声明は「個人的な敵意や再起を阻む意図はない。クラブにはエンブレムを背負う選手を選ぶ責任がある。グリーンウッドは代表での規律違反、家庭内暴力と性的暴力の疑惑など、ピッチ外で複数の深刻な問題を起こしてきた」と主張している。
- Getty Images Sport
ガスペリーニのフォワード戦術
ガスペリーニ監督はピッチ上でグリーンウッドに明確な役割を約束している。3-4-2-1システムで2トップの右、10番の位置だ。欧州トップ大会に出場できる点も魅力で、彼はアトレティコ・マドリードの関心を拒んだ。
ローマはマルセイユとの500万ユーロの差額を埋めるため最終調整中だ。フリードキン・グループが投資を承認したことで、今日中にマンチェスター、マルセイユ、ローマを巻き込んだ長引く移籍劇が結着する可能性が出てきた。成立すれば、パトリック・シックの4200万ユーロを超え、ローマ史上最高額となる。
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