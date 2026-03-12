Getty/GOAL
メイソン・グリーンウッドのマルセイユ移籍後、スタッフによる警察への通報が、役員室での口論疑惑で疑問視される
スタッド・ヴェロドロームの裏側で緊張が高まる
ラ・プロヴァンス紙によれば、スタッド・ヴェロドロームの幹部役員が、2024年夏に発生した内部紛争を受けて問題の警察報告書を提出した。ベナティアとセシリア・バロンティーニの間で緊張が高まっていたとされる。
当時、バロンティーニはクラブ会長パブロ・ロンゴリアから、アルバン・ジューストと共に管理業務を監督する任務を任されていた。当時下されたいくつかの決定に対して問題が提起されたとされている。
マルセイユ内部の対立が激化した経緯
そのうちの 1 つは、イングランド代表で 1 キャップのグリーンウッドの獲得に関するものでした。2023-24 シーズン、ヘタフェへのレンタル移籍で彼の印象的な活躍を見たマルセイユは、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍のオファーを出しました。
最終的には2700万ポンド（3600万ドル）で契約が成立した。グリーンウッドは、強姦未遂、暴行、強制および支配的行動に関する疑惑で起訴されていたが、2023年2月にすべての容疑が取り下げられたため、オールド・トラッフォードを離れることが認められた。
ラ・プロヴァンス紙によると、バロンティーニはグリーンウッドの獲得に「反対」していたという。また、アルジェリア代表DFユセフ・アタルへの接触にも反対していたと報じられている。アタルは、2023年10月7日にガザ地区で発生した攻撃を受けて、反ユダヤ主義的な動画を共有したとして、ニースの裁判所から8か月の執行猶予付き懲役と45,000ユーロの罰金刑を科されていた。
また、バロンティーニは、ベナティアと並んでマルセイユのスポーツ組織で重要な人物となったアリ・ザラックの行動についても懸念を表明していたと言われています。こうした意見の相違は、数週間にわたって激化しました。
ラ・プロヴァンス紙によれば、内部対立は「ラ・コマンダリーにあるロンゴリアのオフィスで激しい対立に発展した」という。バロンティーニはその後、地元警察に記録された事件報告書を提出したとされている。
マルセイユ会長は母親にグリーンウッドの助言を求めた
マルセイユのロンゴリア会長は、グリーンウッドとの2024年までの契約に合意する前に、母親の助言を求めたことを明らかにしました。同会長は英紙「テレグラフ」に対し、「私としては、この件について率直に話すことが正しいと思います。人生においてタブーを作ることは決して良いことではありません。私たちにとっては、スポーツの観点から見て、非常に慎重に、実際に何が起こったのかを分析した、大きな市場機会でした。
「その場合、デューデリジェンスを行い、すべての情報を入手した後（この件について私が話すのはこれが初めてです）、私は母に電話しました。 そして、「この状況を知った上で、どう思う？」と尋ねました。スペインの刑務所制度で働いていた私の母は、スペインの非常に革新的な刑務所制度モデルを構築し、国家から勲章を授与されていました。そこで、この情報をすべて知った上で、「私の立場だったらどうする？」と母に尋ねました。すると母は、「やりなさい」と言ったのです。すべての情報を知った上で。
「この言葉が重要だったのは、スポーツへの動機付けを持たない人物を望んでいたからだ。才能は確かにあるが、彼女の唯一の動機は息子のためだけであること。大統領としてではなく、一人の人間として。そして、この全てを知った上で『やれ』と言ってくれたことが、私にとって非常に重要だった」
ロンゴリアは続けてこう語った。「批判があることは承知している。この状況が、多くの場合、評判を損なう可能性があることも理解している。しかし繰り返すが、正しい判断を下せると確信し、十分な情報を得た上で、人間的な視点からも——メイソンは本当に良い子だから——そう決断したなら、私は夜も安らかに眠れる」
夏の移籍とワールドカップ出場権？グリーンウッドの現在の立場
グリーンウッドは、リーグ1でゴールデンブーツを獲得し、今シーズンは自己最高の25ゴールを記録しています。2026年には移籍の噂がさらに高まっており、イングランドからジャマイカへの代表移籍も検討されています。レゲエ・ボーイズが大陸間プレーオフを勝ち抜けば、今年の夏のワールドカップに出場できるかもしれません。
