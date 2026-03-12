メイソン・グリーンウッドのマルセイユ移籍後、スタッフによる警察への通報が、役員室での口論疑惑で疑問視される

そのうちの 1 つは、イングランド代表で 1 キャップのグリーンウッドの獲得に関するものでした。2023-24 シーズン、ヘタフェへのレンタル移籍で彼の印象的な活躍を見たマルセイユは、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍のオファーを出しました。

最終的には2700万ポンド（3600万ドル）で契約が成立した。グリーンウッドは、強姦未遂、暴行、強制および支配的行動に関する疑惑で起訴されていたが、2023年2月にすべての容疑が取り下げられたため、オールド・トラッフォードを離れることが認められた。

ラ・プロヴァンス紙によると、バロンティーニはグリーンウッドの獲得に「反対」していたという。また、アルジェリア代表DFユセフ・アタルへの接触にも反対していたと報じられている。アタルは、2023年10月7日にガザ地区で発生した攻撃を受けて、反ユダヤ主義的な動画を共有したとして、ニースの裁判所から8か月の執行猶予付き懲役と45,000ユーロの罰金刑を科されていた。

また、バロンティーニは、ベナティアと並んでマルセイユのスポーツ組織で重要な人物となったアリ・ザラックの行動についても懸念を表明していたと言われています。こうした意見の相違は、数週間にわたって激化しました。

ラ・プロヴァンス紙によれば、内部対立は「ラ・コマンダリーにあるロンゴリアのオフィスで激しい対立に発展した」という。バロンティーニはその後、地元警察に記録された事件報告書を提出したとされている。