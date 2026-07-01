マルセイユは、チャンピオンズリーグ出場権を逃したベイエを解任し、後任選びを急いでいる。就任からわずか4か月での交代劇で、クラブはフランスおよび欧州の頂点へ導く経験豊富な監督を求める。

欧州のエリート大会に出場できなかったことが致命傷となり、ベイェの将来は暗転した。首脳陣は来季にライバルにさらに水をあけられないよう体制刷新を決断し、今週初めに解任を正式発表した。











