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メイソン・グリーンウッドにまた新監督。マルセイユはハビブ・ベイェを解任し、元リール監督ブルーノ・ジェネジオを招聘した。
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ヴェロドロームでの素早い着替え
マルセイユは、チャンピオンズリーグ出場権を逃したベイエを解任し、後任選びを急いでいる。就任からわずか4か月での交代劇で、クラブはフランスおよび欧州の頂点へ導く経験豊富な監督を求める。
欧州のエリート大会に出場できなかったことが致命傷となり、ベイェの将来は暗転した。首脳陣は来季にライバルにさらに水をあけられないよう体制刷新を決断し、今週初めに解任を正式発表した。
ジェネシオは一流の経験を携えている
マルセイユはジェネジオ氏を招聘し、リーグ・アンで実績のある監督を確保した。59歳の同氏は直近までリールを率い、昨季はCL出場へ導いた。複雑なフランスサッカー界を乗り切り、個性豊かな選手を統率できる同氏は、国内屈指のプレッシャーがかかるポストにふさわしい。
クラブは公式声明で「今回の就任は、クラブがさらなる発展と最高レベルでの競争力維持を目指し、新たなスポーツ戦略として実施したものである。国内および欧州で豊富な経験を積んだジェネジオは、長年にわたりフランス屈指の監督として評価されてきた」と信頼を表明した。
新上司が引き受けた課題
ジェネシオ監督は、リヨン、レンヌ、北京国安を率いた経験から、注目度の高い職責には慣れている。レンヌ時代の2021-22シーズンにはフランス年間最優秀監督に選ばれ、戦術眼が証明された。今、彼は昨季5位と低迷したマルセイユを立て直す課題に直面している。
ヴェロドロームへの移籍を決めた理由について、ジェネシオ監督は次のように語った。「私がオリンピック・マルセイユへの加入を選んだのは、提示された挑戦に惹かれたからです。OMは、類まれな歴史と確固たるアイデンティティを持ち、その情熱が国境を越えて広く認められているサポーターを擁する、唯一無二のクラブです。」
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新たなキャンペーンを見据えて
マルセイユはUEFAの収支均衡制裁を乗り越え、今まさにピッチに集中できる環境を整えた。 チームは8月21～23日のホームでのストラスブール戦でリーグ・アン新シーズンを迎える。厳しいヴェロドロームのサポーターは、新監督に即座の結果を求めるだろう。ジェネジオ監督は、昨季得点王グリーンウッドの起用を望むが、ローマやフェネルバフチェが獲得に興味を示している。