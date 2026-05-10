Getty
翻訳者：
メイソン・グリーンウッドとロベルト・デ・ゼルビがトッテナムで再会か。増加する摩擦により、元マンチェスター・ユナイテッドのFWはマルセイユ退団が濃厚となり、プレミアリーグ移籍の噂が浮上している。
ヴェロドロームの緊張が高まる
リーグ・アンで得点を量産したグリーンウッドだが、南フランスでのキャリアは複雑な展開を迎えている。TeamTalkによると、舞台裏での摩擦が増え、今夏の退団はほぼ確定。ここ数か月でハビブ・ベイ監督との関係も悪化した。
24歳の彼は内外から厳しい視線を浴びており、クラブレジェンドのクリストフ・デュガリーは最近「調子が落ちているので再びチームを代表すべきではない」と主張した。ピッチ上の成績は依然堅調だが、練習への姿勢に疑問が呈されており、クラブは今夏、このスターを売却して利益を得ることも検討している。
- Getty Images
北ロンドンでの再戦は実現しない
マルセイユでグリーンウッドを支持していたデ・ゼルビがトッテナム監督に就任したことで、移籍の噂が浮上。しかし、ロンドン北部での再会は依然として可能性が低い。
グリーンウッドには強姦未遂や支配的・強要的行為、身体的暴行の容疑がかかっていたが、2023年2月に取り下げられた。 トッテナム・サポーターズ・トラストとプラウド・リリホワイトは、デ・ゼルビがグリーンウッドを擁護した過去を理由に、彼の就任に懸念を表明した。そのため、仮にグリーンウッドを獲得すれば、大きな反発が予想される。TeamTalkによると、グリーンウッドはプレミアリーグクラブにとって“手出しできない存在”であり、スパーズも獲得を検討していないという。
ユヴェントスとアトレティコ・マドリードが注目
プレミアリーグへの道は閉ざされたが、グリーンウッドには欧州大陸の他クラブが興味を示している。ユヴェントスとアトレティコ・マドリードは、長年彼の決定力を高く評価し、攻撃陣強化の候補として見ている。ユヴェントスでは、この移籍が戦力構成を見直す再編の一環となる可能性がある。
イタリアの報道によると、ユヴェントスは移籍資金を確保するため、他の高価な選手をプレミアリーグに放出する案も検討している。このドミノ効果で、マルセイユが求める移籍金を用意できる見込みだ。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの財政への影響
マルセイユはマンチェスター・ユナイテッドからグリーンウッドを約2500万ポンド（約3400万ドル）で獲得。今夏、同クラブは大幅な利益を見込む。 5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）前後で売却できればマルセイユは十分な利益を得られるが、この移籍で得をするのは同クラブだけではない。ユナイテッドは当初の契約に多額の転売条項を盛り込んでおり、レッドデビルズも巨額の利益を得ることになる。
来季のチャンピオンズリーグ出場が難しいため、マルセイユは財政均衡の圧力を受けている。象徴的選手を売却すれば、ベイェ監督の下で再建資金を確保でき、今季後半戦を覆った緊張状態も解消されるだろう。