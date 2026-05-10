マルセイユでグリーンウッドを支持していたデ・ゼルビがトッテナム監督に就任したことで、移籍の噂が浮上。しかし、ロンドン北部での再会は依然として可能性が低い。

グリーンウッドには強姦未遂や支配的・強要的行為、身体的暴行の容疑がかかっていたが、2023年2月に取り下げられた。 トッテナム・サポーターズ・トラストとプラウド・リリホワイトは、デ・ゼルビがグリーンウッドを擁護した過去を理由に、彼の就任に懸念を表明した。そのため、仮にグリーンウッドを獲得すれば、大きな反発が予想される。TeamTalkによると、グリーンウッドはプレミアリーグクラブにとって“手出しできない存在”であり、スパーズも獲得を検討していないという。