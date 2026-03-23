メイソン・グリーンウッドが重要なリーグ・アンの一戦で出場停止処分となり、マルセイユは同FWのコンディションを懸念している

ベイェは、グリーンウッドへのタックルと彼に科された警告の両方に明らかに不満を抱いており、24歳の選手の負傷が試合の様相を一変させたと主張した。

試合後、彼は次のように語った。「ハラルドソンの介入は制御不能で、攻撃的かつ暴力的だった。ヴェルドンクのファウルについては得点機会を阻害したとは言い難いとしても、彼が負傷した以上、そこには依然として激しい衝撃があった。 さらに、ハラルドソンは背後から彼に体当たりした。もしレッドカードが出るのにパンチが必要なら、それはそれでいいが……この暴力行為は罰せられなければならない。審判団はイエローカードと判断した。しかし、我々の選手に重傷を負わせたことで、試合の流れが変わってしまったのだ。」