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メイソン・グリーンウッドが重要なリーグ・アンの一戦で出場停止処分となり、マルセイユは同FWのコンディションを懸念している
グリーンウッドでの挑発が、大乱闘を引き起こした
13分、カルヴィン・ヴェルドンクがグリーンウッドを激しく倒したことで大乱闘が勃発し、マルセイユのベンチは激怒した。この騒動に関与したとして、元マンチェスター・ユナイテッドのFWグリーンウッドはヴェルドンクやハコン・ハラルドソンと同様にイエローカードを受けたが、プレー続行が不可能となり、直後にイーサン・ヌワネリと交代した。
前半終了間際に先制点を挙げたのはアーセナルからレンタル移籍中の選手だったが、トーマス・ムニエとオリヴィエ・ジルーがゴールを決め、リールが逆転勝利を収めた。これにより、マルセイユのチャンピオンズリーグ出場権獲得への道は険しくなった。マルセイユはリーグ・アンの3位を維持しているが、シーズン残り7試合で7位のレンヌとの勝ち点差はわずか5ポイントとなっている。
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元マンチェスター・ユナイテッドのFW、モナコ戦出場停止処分
このイエローカードはグリーンウッドにとって痛手となった。彼はこれでフランス国内の大会で警告を5枚受けたことになる。これにより、彼は代表戦中断明けのマルセイユの初戦、モナコとのアウェイ戦を欠場することになる。モナコは現在、ハビブ・ベイ率いるマルセイユからわずか3ポイント差に迫っている。
「攻撃的で暴力的」
ベイェは、グリーンウッドへのタックルと彼に科された警告の両方に明らかに不満を抱いており、24歳の選手の負傷が試合の様相を一変させたと主張した。
試合後、彼は次のように語った。「ハラルドソンの介入は制御不能で、攻撃的かつ暴力的だった。ヴェルドンクのファウルについては得点機会を阻害したとは言い難いとしても、彼が負傷した以上、そこには依然として激しい衝撃があった。 さらに、ハラルドソンは背後から彼に体当たりした。もしレッドカードが出るのにパンチが必要なら、それはそれでいいが……この暴力行為は罰せられなければならない。審判団はイエローカードと判断した。しかし、我々の選手に重傷を負わせたことで、試合の流れが変わってしまったのだ。」
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マルセイユは負傷状況の最新情報を待っている
マルセイユは現在、グリーンウッドの負傷の程度が判明するのを不安な気持ちで待っている。2025-26シーズンを通じて好調を維持しているこのFWのことだけに、クラブとしては深刻な怪我ではないことを願っている。
グリーンウッドは今季リーグ・アンで15ゴールを挙げ、得点ランキング2位につけている。これを上回るのは、ストラスブールのホアキン・パニチェッリ（16ゴール）のみだ。
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