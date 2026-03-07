AFP
メイソン・グリーンウッドが移籍か？PK戦でチームメイトを冷遇したイングランド人攻撃選手が、サウジアラビアの関心を背景にマルセイユ退団の可能性が現実味を帯びる
財政的影響と戦力刷新の見通し
クラブは、予想外のチャンピオンズリーグ敗退を受けて、現在、内部的な緊張と財政的圧力に直面しており、収益性の高い移籍の見通しが、地平線に大きく迫り始めている。 マルセイユは、グリーンウッドが今シーズン、全大会で24ゴールという素晴らしい成績を残し、リーグ1で4位につけているにもかかわらず、この潜在的な売却は、損失を相殺し、チームの競争力を再構築するために、クラブが次の移籍期間中に必要なチーム刷新を検討していることから、戦略的な動きと見られています。
グリーンウッド、PK戦で孤立
グリーンウッドの姿勢に関する懸念は、フランスのメディア「レキップ」によって強調されており、この攻撃手はチームプロジェクトに完全には取り組んでいるようには見えないと報じられています。報道によると、2024年7月の加入以来、彼のチームへの統合は不完全なままであるとのことです。この摩擦は、最近のクープ・ドゥ・フランスでのトゥールーズ戦での敗戦中に明らかになりました。グリーンウッドは、PK戦中にチームメイトたちから離れて立っていたのです。
サウジアラビアが潜在的な目的地として浮上している
アトレティコ・マドリードが以前関心を示していたが、その焦点はサウジ・プロリーグへと移っている。5000万ユーロ前後の移籍金が見込まれるグリーンウッドにとって、湾岸諸国への移籍は「現実的な可能性」と評されている。このような移籍は、マルセイユの財政のバランスを大幅に改善するだろう。しかし、同クラブの経営陣は、彼を獲得するために初期投資を行ったことを考慮すると、安価な移籍を容認する可能性は低い。
マンチェスター・ユナイテッドは将来の売却益を得る見込み
いかなる売却の可能性も慎重に管理されねばならない。マンチェスター・ユナイテッドは売却益のかなりの部分を受け取る権利を有しているからだ。報告書はさらに、マルセイユが「移籍金の35～40％をマンチェスター・ユナイテッドに還元しなければならない」と付記している。この重要な売却益分配条項により、OMはイングランド人攻撃選手の次の移籍前に健全な利益を確保するため、可能な限り最高額を要求する姿勢を貫くだろう。
