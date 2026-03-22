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メイソン・グリーンウッドが今後の去就を決定へ。マルセイユのスター選手は夏の移籍を検討し、プレミアリーグ復帰は否定している
ユヴェントスがグリーンウッド獲得競争でリードしている
24歳の同選手は、マルセイユでの生活に不満を抱いていることを理由に、イタリアへの移籍を強く望んでいると報じられている。リーグ・アンで再び得点感覚を取り戻したグリーンウッドは、現時点でプレミアリーグへの復帰は難しいと認識しており、ユヴェントスへの移籍こそが自身のキャリアにとって理想的な次のステップだと考えている。
「メイソンはマルセイユで満足しておらず、プレミアリーグへの復帰はまだ不可能だと分かっているため、イタリア移籍に心を決めている」と、ある関係者が英紙『ザ・サン』に明かした。
ユヴェントスは現在、再びスクデットを争うべく大規模なチーム再建を進めており、このイングランド人選手を刷新された攻撃陣の重要な戦力と見なしている。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッド、移籍金による巨額の収入が見込まれる
マンチェスター・ユナイテッドには転売条項があるため、オールド・トラッフォードの理事会はどのような移籍案でも歓迎するだろう。しかし、この条項が交渉を複雑にする恐れがある。マルセイユは、ユナイテッドが取り分を受け取った後も利益を確保できるよう、高額な上乗せ金を要求すると見られているからだ。
グリーンウッド本人も、移籍金の支払い構造が障害となる可能性を懸念していると報じられている。こうした懸念はあるものの、今シーズンのリーグ・アンでこれまでに15ゴールを挙げ、得点ランキングのトップに立つなど、彼の好調ぶりが相まって、今夏ヨーロッパで最も注目を集める選手の一人となっている。
アトレティコ・マドリードと欧州各クラブの関心
ユヴェントスが同選手の希望する移籍先であるように見えるが、彼の動向を注視している欧州のビッグクラブはそれだけではない。ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードも、アントワーヌ・グリーズマンの退団後の体制を整え、フリアン・アルバレスの後継候補を探していることから、このFWに強い関心を寄せていると報じられている。
グリーンウッドはヘタフェへのレンタル移籍を経て、すでにスペインサッカーに馴染んでいる。トリノへの移籍が実現しなかった場合、ラ・リーガへの復帰も現実的な選択肢として残っている。今シーズン、全大会通算で25ゴール8アシストを記録していることから、移籍市場が開けば、彼にオファーを出すクラブは少なくないだろう。
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ビアンコネリ、2人の選手獲得を計画
ユヴェントスは戦力補強のため、グリーンウッドだけを狙っているわけではない。報道によると、同クラブはレアル・マドリードのDFアントニオ・ルディガー獲得に向けたセンセーショナルな移籍交渉も進めているという。ドイツ代表のルディガーはスペインでの契約が最終段階に差し掛かっており、イタリアの強豪はすでに代理人と2年契約に関する交渉を開始している。
33歳のこのセンターバックは、レアル・マドリードとの契約交渉が膠着状態にある中、自身の将来について熟考している。ユヴェントスがグリーンウッドとルディガーの両選手を獲得しようとしていることは、実績ある守備のベテランと、決定力のある若き攻撃的才能を融合させることで、欧州サッカーの頂点への復帰を明確に狙っていることを示している。
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