24歳の同選手は、マルセイユでの生活に不満を抱いていることを理由に、イタリアへの移籍を強く望んでいると報じられている。リーグ・アンで再び得点感覚を取り戻したグリーンウッドは、現時点でプレミアリーグへの復帰は難しいと認識しており、ユヴェントスへの移籍こそが自身のキャリアにとって理想的な次のステップだと考えている。

「メイソンはマルセイユで満足しておらず、プレミアリーグへの復帰はまだ不可能だと分かっているため、イタリア移籍に心を決めている」と、ある関係者が英紙『ザ・サン』に明かした。

ユヴェントスは現在、再びスクデットを争うべく大規模なチーム再建を進めており、このイングランド人選手を刷新された攻撃陣の重要な戦力と見なしている。