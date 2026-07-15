メイソン・グリーンウッドがフェネルバフチェへの3900万ユーロの移籍決定後、マルセイユのファンに感動的な別れのメッセージを送った。

フェネルバフチェが加入を発表してから数時間後、グリーンウッドはSNSでマルセイユへの感謝を綴った。2シーズンを振り返り、支援してくれたすべての人に礼を述べた。

グリーンウッドは自身のSNSにこう投稿した。「マルセイユでの旅が終わりを迎えるにあたり、皆さんに感謝したい。このクラブでプレーできたことを光栄に思う。サポーターの皆さん、いつも支えてくれてありがとう。皆さんの声援はかけがえなかった。この思い出をずっと心に刻む。クラブのさらなる成功を祈っている。ありがとう、マルセイユ。」