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メイソン・グリーンウッドがフェネルバフチェへの3900万ユーロの移籍決定後、マルセイユのファンに感動的な別れのメッセージを送った。
グリーンウッド、フランス代表での引退を表明
フェネルバフチェが加入を発表してから数時間後、グリーンウッドはSNSでマルセイユへの感謝を綴った。2シーズンを振り返り、支援してくれたすべての人に礼を述べた。
グリーンウッドは自身のSNSにこう投稿した。「マルセイユでの旅が終わりを迎えるにあたり、皆さんに感謝したい。このクラブでプレーできたことを光栄に思う。サポーターの皆さん、いつも支えてくれてありがとう。皆さんの声援はかけがえなかった。この思い出をずっと心に刻む。クラブのさらなる成功を祈っている。ありがとう、マルセイユ。」
- AFP
巨額の資金移動
フェネルバフチェはグリーンウッドと4年契約で獲得したと発表し、彼の将来をイスタンブールに委ねた。移籍金は3900万ユーロで、3年均等分割でマルセイユに支払われる。これは国内リーグ制覇を狙うスーパー・リグクラブの大規模投資だ。
マルセイユのスポーツディレクター、グレゴリー・ロレンツィ氏は、クラブが希望する金額を得られたと明言した。同クラブは、2シーズンにわたる活躍で市場価値がピークに達したこの攻撃手を売却し、利益を確保した。
リーグ・アンでの活躍期
フランスでは、グリーンウッドはピッチで驚異的な数字を残した。デビューシーズン、36試合で22ゴール6アシストを記録し、マルセイユのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。翌シーズンも全45試合で26ゴール11アシストと得点を量産した。
この活躍でグリーンウッドは、アントワーヌ・グリーズマンの後継者と目されていたアトレティコ・マドリードの強い関心を引いた。しかし交渉は突如決裂。フェネルバフチェが介入し、3900万ユーロの大型契約で獲得した。
- Getty
グリーンウッドの今後はどうなる？
グリーンウッドはイスタンブールへ赴き、フェネルバフチェのチームメイトと合流してプレシーズントレーニングに臨む。新環境に早く適応し、トルコ1部でも得点を量産したい意気込みだ。サポーターは、この大物新戦力が新シーズン早々チームをタイトルへ導くと期待している。
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