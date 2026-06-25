メイソン・グリーンウッドがフェネルバフチェと契約条件で合意。マルセイユは移籍金を提示。

フランスのクラブ幹部は、差し迫った財務調査にもかかわらず交渉で強硬姿勢を崩さない。買収を検討するクラブは、相手の財政不安が妥協を余儀なくすると見ている。

マルセイユ首脳に近い関係者は『レキップ』に語った。「多くの買収希望者は、クラブが選手を売却せざるを得ない状況にあるため、OMが今夏、グリーンウッドを安値で売却するだろうと考えている。しかし、それは間違いだ。この件に関しては、象徴的にも財政的にも、かけられているものが大きすぎるのだ。」