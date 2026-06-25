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メイソン・グリーンウッドがフェネルバフチェと契約条件で合意。マルセイユは移籍金を提示。
トルコの強豪クラブがFWを獲得へ
フェネルバフチェの新経営陣は、フォワードの代理人と高額契約で合意した。レキップ紙によると、クラブが提示したのは総額3000万ユーロ＋ボーナス。マルセイユの内部基準には及ばず、同クラブはさらに高額を要求している。
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マルセイユ、安価な売却を拒否
フランスのクラブ幹部は、差し迫った財務調査にもかかわらず交渉で強硬姿勢を崩さない。買収を検討するクラブは、相手の財政不安が妥協を余儀なくすると見ている。
マルセイユ首脳に近い関係者は『レキップ』に語った。「多くの買収希望者は、クラブが選手を売却せざるを得ない状況にあるため、OMが今夏、グリーンウッドを安値で売却するだろうと考えている。しかし、それは間違いだ。この件に関しては、象徴的にも財政的にも、かけられているものが大きすぎるのだ。」
ライバル各社が移籍問題で行き詰まりに直面
ヨーロッパや中東の有力クラブは、いまだに選手編成の問題で足止めされている。アトレティコ・マドリードとアル・ヒラルは、ジュリアン・アルバレスやマルコムといった高年俸選手を放出してからでないと動けない。ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督も、このイングランド人選手を戦術の要にしたいが、その前にマヌ・コネとエヴァン・ンディッカの売却をオーナーが承認する必要がある。
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プレシーズン練習前に対立が生じる
フランスプロサッカーの財務監視機関DNCGが判断を先送りしたため、マルセイユは厳しい財政緊縮に踏み切る公算が大きい。フェネルバフチェが希望額5,000万～5,500万ユーロに近づける大幅な増額を提示しない限り、交渉は夏を通じて停滞する恐れがある。このフォワードは、経営陣の交渉が突破口を見つけるまで、欧州のクラブでの将来決定を待つしかない。