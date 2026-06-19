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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

メアリー・アープスは「サーカス」のようなパリ・サンジェルマンを離れ、ロンドン・シティ・ライオネッスへ移籍するという正しい決断をした。GOALが2026年女子サマー移籍市場の最大移籍を評価する。

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ロンドン・シティ・ライオネス

2026年夏の移籍市場が開幕しました。女子サッカー界では多くのスター選手が動き、波乱が予想されます。すでに噂のある案件も公式発表を待つばかりですが、例年通り、サプライズもあるでしょう。

昨年は、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがグレース・クリントンとジェス・パークを交換移籍させたほか、ロンドン・シティ・ライオネッスがパリ・サンジェルマンからグレース・ゲヨロを獲得し、移籍金世界記録を更新した。

今夏も巨額移籍金が注目される。チェルシーはスウェーデンの新星フェリシア・シュローダー獲得に動き、移籍金はゲヨロ超えの見込みだ。

シュローダーは契約が残っていても移籍する可能性があり、PSGのFWロミー・ロイヒターやチェルシーのFWマイラ・ラミレスも適切なオファーがあれば動く。さらに、バルセロナのマピ・レオン、オナ・バトレ、サルマ・パラリュエロらフリーエージェントも新天地を探す。

移籍が関係者に良い結果をもたらす場合もあれば、そうでない場合もあります。少なくとも一方のクラブや選手自身の判断に首をかしげるケースも少なくありません。そこでGOALは、女子サッカー界の大型移籍で誰が最も得をしたのかを明らかにします。夏の移籍期間中、私たちは移籍のたびに評価を行い、オフシーズンの勝者と敗者を追跡します。

以下の評価一覧をチェックし、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください……

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    6月19日：メアリー・アープス（パリ・サンジェルマンからロンドン・シティ・ライオネッスへ）

    パリ・サンジェルマンについて：PSGもイアプスにとっても、この移籍は成功とは言えなかった。移籍当時、彼女は世界屈指のGKだったが、フランスでは安定したパフォーマンスを示せず、目立つミスも犯した。 さらに同時期に主力離脱や監督交代などクラブが混乱し、チーム全体の責任を彼女一人に負わせるわけにはいかない。契約満了で別離は当然で、PSGの損失は小さい。評価：C

    ロンドン・シティ・ライオネッスについて：WSL初年度は堅実だったものの、勢いを維持するにはGK補強が急務だった。750分以上出場したGK中、レテはリーグ2番目の低セーブ率で、xGより6.8ゴール多く失点していた。 24歳のレテより経験豊富なアープスは、WSLで波乱の1年を過ごしたレテにとって良き師となるはずだ。イングランドに戻った彼女が再び高いレベルを取り戻せるか。それがロンドン・シティの期待だ。実現するかは未知数だが、チームは弱点を補強した。評価：B

    アープスにとって：PSGという「サーカス」のような環境を離れることは、再びトップレベルで安定して活躍するための良い選択だ。 フランスでの経験を通じて選手としても人間としても成長したと語るが、PSGの混乱は深刻で、長年リヨンの影に隠れて期待外れだった。ロンドン・シティの熱心な環境が彼女の復調を後押しすると期待される。晩年期を迎える彼女には好条件の契約が提示されるはずだ。評価：B


    • 広告
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    6月16日：キャロライン・ウィアー（レアル・マドリードからリヨンへ）

    レアル・マドリードにとって、女子チームは今どこにあるのかを示すバロメーターだ。2022年の加入以来、安定した活躍を続けるウィアーは、まさに「ラス・ブランカス」の象徴だった。 しかしスペイン滞在4年間でタイトルは獲得できず、バルセロナに遅れを取り、欧州でもトップクラスに届いていない。ウィアーのような才能を残すには、マドリードは結果を出す必要がある。彼女の退団は大きな損失だ。評価：F

    リヨンにとって：CL準優勝チームにとって、フリーでの理想的な補強。 ウィアーは試合の流れを変えるトップレベルの選手で、経験と大舞台での強さを備えている。4年ぶりの欧州制覇を狙うリヨンにとって大きな補強だ。リンジー・ヒープスが退団した中盤の穴も埋める。評価：A

    ウィアーにとって：マドリードではタイトルを獲れなかったが、この移籍は彼女にふさわしい。多くのトロフィーを掲げるチャンスだ。アーセナルやマンチェスター・シティでの経験を生かし、8度の欧州制覇を誇るクラブでさらにステップアップする。 リヨンの舞台なら、30歳の彼女の才能がさらに評価されるはずだ。評価：A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    6月12日：ベス・ミード（アーセナルからマンチェスター・シティへ）

    アーセナルは今夏複数選手の契約が同時に切れ、ミードらを放出する見込み。 昨季はレギュラーではなかったが、ボール保持・非保持の両面で高い貢献を示した。しかしアーセナルはシティが提示した契約期間に及ばず、放出を余儀なくされた。創造性と得点力を兼備する彼女の移籍は痛手であり、代替補強が急務だ。評価：D

    マンチェスター・シティにとって：サイドの層が厚いシティが31歳の選手と3年契約を結んだのは驚きだ。 しかしミードは近年トップレベルで安定した活躍を続け、新WSL王者に信頼、経験、勝利のメンタリティをもたらす。来季国内タイトルとCLを争うには層の厚さが不可欠で、前線どこでもできる汎用性が求められる。評価：B

    ミードにとって：来年はワールドカップが控える。イングランド代表がブラジル大会に出場すれば、ミードは代表で重要な役割を担うため今シーズンの出場時間が不可欠だ。 シティの攻撃陣は層が厚いが、4つの戦線を戦うにはローテーションが不可欠。ミードにも十分に出場機会が回り、スタメンを奪うチャンスがある。 さらに、31歳でトップクラブと3年契約を結んだこと、昨季シティでプレーしたパートナー、ヴィヴィアン・ミエデマとの再会も個人的なプラス材料だ。評価：B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    6月1日：ケイティ・マッケイブ（アーセナルからチェルシーへ）

    アーセナルについて：アーセナルはマッケイブの契約問題を不可解に扱った。 彼女は主力として怪我の穴を埋め、その万能さは際立っていた。それでもクラブは退団を容認する姿勢を示し、夏が近づくと多くのクラブが関心を示した。その後、クラブは方針を転換して新契約を提示したが、『The Athletic』によると「特定の役割」が条件だったため、彼女は新たな挑戦を選んだ。 バルセロナからサイドバックのオナ・バトレを獲得していなければ、アーセナルにとってこれほどの打撃ではなかっただろう。しかし、複数のポジションでチームを支えたマッケイブの万能性を手放したことを、ガナーズが後悔する可能性は高い。しかも、彼女がその能力を直接のライバル強化に活用することになるのだから。評価：D

    チェルシーにとって：これは素晴らしい補強だ。特に、新WSL王者マンチェスター・シティの目の前でマッケイブを「横取り」した点が印象的だ。シティは補強が必要なポジションに彼女を加えようとしていた。チェルシーは昨季、ニアム・チャールズ、サンディ・ボルチモア、ヴィール・ブールマンを左SBで起用したが、いずれも本職ではない。 ボルチモアは攻撃的ポジションへ、ブールマンはセンターバックに専念できる。シティ移籍が噂されるチャールズは良い選手だが、マッケイブは左バックの第一人者。先発が大きく強化される。評価：A

    マッケイブについて：11年間アーセナルで伝説的な存在だった彼女がライバルへ移籍し、ファンは落胆した。しかし30歳の彼女は still トップレベルであり、新天地で野心を遂げる好機を得た。イングランドに残る選択肢は限られていた。 彼女は主力として活躍し、クラブが低迷を乗り越えれば多くのタイトル獲得のチャンスがある。アーセナルでの役割に不満があったことを踏まえると、個人としてはステップアップだ。評価：B