昨年は、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがグレース・クリントンとジェス・パークを交換移籍させたほか、ロンドン・シティ・ライオネッスがパリ・サンジェルマンからグレース・ゲヨロを獲得し、移籍金世界記録を更新した。

今夏も巨額移籍金が注目される。チェルシーはスウェーデンの新星フェリシア・シュローダー獲得に動き、移籍金はゲヨロ超えの見込みだ。

シュローダーは契約が残っていても移籍する可能性があり、PSGのFWロミー・ロイヒターやチェルシーのFWマイラ・ラミレスも適切なオファーがあれば動く。さらに、バルセロナのマピ・レオン、オナ・バトレ、サルマ・パラリュエロらフリーエージェントも新天地を探す。

移籍が関係者に良い結果をもたらす場合もあれば、そうでない場合もあります。少なくとも一方のクラブや選手自身の判断に首をかしげるケースも少なくありません。そこでGOALは、女子サッカー界の大型移籍で誰が最も得をしたのかを明らかにします。夏の移籍期間中、私たちは移籍のたびに評価を行い、オフシーズンの勝者と敗者を追跡します。

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