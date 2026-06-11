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メアリー・アープスがPSG退団を正式発表。元マンチェスター・ユナイテッドでイングランド女子代表のGKがWSL復帰へ。
パリの旅の終わり
2024年夏にフランスの名門クラブへ加入したアープスは、2シーズンのプレミアリーグでのプレーを経て退団する。在籍中は女子サッカー界で最も注目される選手の一人だった。
在籍中は57試合に出場し、昨季3位入賞に貢献した。海外での成功を収めた栄誉あるGKは、新たな舞台へ動き出す。
イアープスが「素晴らしい経験」を振り返る
PSGの公式動画で、アープスはクラブへの感謝を語った。 「素晴らしい経験でした。心に残る思い出を胸に去れます。 素晴らしい人々と出会い、世界最高水準の施設でトレーニングし、パルク・デ・プランスでプレーできました。この『経験』を通じて選手としても人間としても成長できたと感じます。人生で大切なのは、毎日少しずつ成長し、良くなっていくことだけ。それが私の目指す姿です。」
世界中から集まった素晴らしい選手たちとプレーし、リーグカップ決勝で初めてアフリカにも行った。ピッチ上での経験は計り知れない。 初めての経験も数多くありました。ピッチ外でもパリで多くの大切な瞬間を過ごし、一生忘れない思い出ができました。心満たされた状態で去ります。ここでこれほど素晴らしい時間を過ごせたことを幸せに思い、光栄に感じ、また幸運だったと感じています。」
ロンドン・シティ・ライオネッスでWSLに復帰間近
アープスは6月末にフリーエージェントとなり、次なる移籍先が徐々に明らかになってきた。英紙『インディペンデント』によると、女子スーパーリーグに復帰し、ロンドン・シティ・ライオネッスが獲得レースの有力候補だ。同クラブはアメリカ人億万長者のカン氏がオーナーを務め、最近大きな野心を示している。
昨季はトップリーグ初参戦で6位に入り、イアーズのようなベテランを加えて伝統勢力に挑む構えだ。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの伝説的な伝統を継承して
フランス移籍前、アープスはマンチェスター・ユナイテッドで5年間プレーし、現代サッカー界のスターとしての地位を確立した。彼女は「レッドデビルズ」の台頭に貢献し、クラブ初の主要タイトルである女子FAカップ制覇を果たした。リーダーシップと安定した活躍で、リー・スポーツ・ビレッジではファンに絶大な人気を誇った。
イングランド代表でも53試合に出場し、ユーロ2022制覇と2023年W杯準優勝に貢献した。代表連覇を目前に引退したが、WSL復帰は今夏最大の話題となるだろう。