メアリー・アープスがPSG退団を正式発表。元マンチェスター・ユナイテッドでイングランド女子代表のGKがWSL復帰へ。

PSGの公式動画で、アープスはクラブへの感謝を語った。 「素晴らしい経験でした。心に残る思い出を胸に去れます。 素晴らしい人々と出会い、世界最高水準の施設でトレーニングし、パルク・デ・プランスでプレーできました。この『経験』を通じて選手としても人間としても成長できたと感じます。人生で大切なのは、毎日少しずつ成長し、良くなっていくことだけ。それが私の目指す姿です。」

世界中から集まった素晴らしい選手たちとプレーし、リーグカップ決勝で初めてアフリカにも行った。ピッチ上での経験は計り知れない。 初めての経験も数多くありました。ピッチ外でもパリで多くの大切な瞬間を過ごし、一生忘れない思い出ができました。心満たされた状態で去ります。ここでこれほど素晴らしい時間を過ごせたことを幸せに思い、光栄に感じ、また幸運だったと感じています。」







