メアリー・アープスが復帰！元マンチェスター・ユナイテッドのGKはPSGを退団後、WSLクラブと2年契約を結んだ。

国際的なアイコンとして活躍した彼女は、クラブの長期プロジェクトに大きな熱意を示し、共通の価値観と国内ビジョンが移籍の決め手だと語った。アープスは「このクラブに加われことをとても嬉しく思います。クラブの理念は私の信念と一致しています。早く活動を始めたいです」と語った。

クラブの価値観は私が体現したいものと一致しており、クラブ側も私の目標や、このスポーツを前向きに変えたいという思いに熱心に取り組んでくれています。これまでの話し合いはすべて非常に前向きで、話すたびにさらに詳しく知りたいと感じました。

新しいトレーニング施設など、ビジョンと野心は素晴らしく、その実現が楽しみです。オーナーのミシェル・カンやクラブ関係者の本気度が伝わります。短期間で競争力のあるチームにしたいという意思の表れです。」