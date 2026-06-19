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メアリー・アープスが復帰！元マンチェスター・ユナイテッドのGKはPSGを退団後、WSLクラブと2年契約を結んだ。
注目度の高い移籍が成立した
野心あふれる首都のクラブが、FIFA年間最優秀GK賞を2度受賞したベテランをフリー移籍で獲得した。7月1日に正式加入した彼女は、マンチェスター・ユナイテッドでの5年間で女子FAカップ制覇など輝かしい実績を持つ。その経験は、トップリーグでエリートとしての地位を固めたいチームに大きな刺激となるだろう。
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ゴールキーパーが最高の成功を目指す
国際的なアイコンとして活躍した彼女は、クラブの長期プロジェクトに大きな熱意を示し、共通の価値観と国内ビジョンが移籍の決め手だと語った。アープスは「このクラブに加われことをとても嬉しく思います。クラブの理念は私の信念と一致しています。早く活動を始めたいです」と語った。
クラブの価値観は私が体現したいものと一致しており、クラブ側も私の目標や、このスポーツを前向きに変えたいという思いに熱心に取り組んでくれています。これまでの話し合いはすべて非常に前向きで、話すたびにさらに詳しく知りたいと感じました。
新しいトレーニング施設など、ビジョンと野心は素晴らしく、その実現が楽しみです。オーナーのミシェル・カンやクラブ関係者の本気度が伝わります。短期間で競争力のあるチームにしたいという意思の表れです。」
エリート基準の向上心
イアープスは国内レベルでも高い基準を維持し、チーム力の向上とゴールキーパー仲間であるエレネ・レテと共に技術の限界に挑戦する意欲を示した。彼女は「エレネやゴールキーパー陣と協力できることを楽しみにしています。昨シーズン、エレネは素晴らしいセーブを見せてくれました。互いに刺激し合い、努力しながら過程を楽しみたいですね」と語った。
ファン everyone, シーズン start が待ち遠しいです。一緒に memories を作りましょう。ピッチで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。チームメートやスタッフ、スタイル、文化を理解し、共通の目標に向けて全力で取り組む所存です。
「サッカー界への貢献はまだまだできると感じており、それがロンドン・シティを選んだ理由です。WSLは極めて競争が激しいですが、2025-26シーズンは初年度ながら中位という成果を残しました。今後はさらに順位を上げ、できるだけ上位でシーズンを終えられるよう努力します。」
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新たなキャンペーンが新たな課題をもたらす
ライオネッスは9月4日開幕の2026-27シーズンWSLに向け、すぐにプレシーズンが始まる。昨季は27ポイントで6位と健闘したが、王者マンチェスター・シティとの差を埋めるにはアープスを早くチームに融合させる必要がある。彼女は守備の規律を浸透させるという戦術課題を、序盤の過密日程前に解決しなければならない。