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メアリー・アープスがイングランドに復帰。PSG退団が迫る中、ライオネスのエースがロンドン・シティ・ライオンズへの加入に合意。

移籍情報
ロンドン・シティ・ライオネス
WSL
メアリー・アープス
パリ・サンジェルマン

メアリー・アープスがロンドン・シティ・ライオネッスへの加入で個人条件に合意し、イングランドに復帰する。イングランド代表の正GKはPSGを契約満了で退団し、今夏のチーム再建の要となる。

  • ライオンセス（イングランド女子代表）のスター選手が華々しく復帰

    BBCスポーツによると、33歳のGKアープスはPSGから2年ぶりに女子スーパーリーグに復帰する見込みだ。彼女はFIFA最優秀GKを2度受賞し、今季リーグ・アン22試合で12試合無失点を記録。

    それでもイングランドへ戻り、ミシェル・カンオーナーが率いる野心的なプロジェクトに参加する魅力が決め手となった。アープスはイングランド代表としてユーロ2022制覇と2023年W杯決勝進出に貢献し、今も女子サッカー界で最も有名な選手の一人だ。

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  • Mapi Leon Barcelona 2025-26Getty

    バルセロナのレジェンド、レオンに驚きの移籍報道

    ロンドン・シティ・ライオネスの補強はGKだけではない。スペイン代表DFマピ・レオン（30）と口頭合意した。彼女はバルセロナで9年間活躍し、世界屈指のセンターバックとして4度のCL含む27冠を獲得。

    在籍中、CL4回を含む27タイトルを獲得。直近のCL決勝ではリヨンを4-0で破った。イアープスに続きレオンが加わることで、昨季6位のクラブは来季への意気込みを示す。

  • カン氏の野心的な移籍構想

    米国実業家ミシェル・カンの支援を受けるロンドン・シティ・ライオネッスは、イングランド女子サッカーの勢力図を書き換えようとしている。アープスとレオンは今月下旬に正式契約を結ぶ見込みで、クラブはWSLの既成勢力に挑む戦力を大幅に向上させる。

    さらに、バルセロナで14年間プレーし、2度のバロンドールに輝いたアレクシア・プテラスの獲得も目指している。実現すれば、女子サッカー史上最も重要な移籍期となるだろう。

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    WSL界に夏の大再編の兆し

    アープスの移籍は、今夏リーグで進む大規模な選手入れ替えの一環に過ぎない。オーストラリア代表主将サム・カーはチェルシーを退団しフリーエージェントに、一方アーセナルのケイティ・マッケイブはチェルシーへ加入した。また、マンチェスター・シティがイングランド代表FWベス・ミードの獲得競争で優位に立っているとの見方も。

    さらにアーセナルは、バイエルン・ミュンヘンのMFジョージア・スタンウェイとバルセロナのDFオナ・バトルの獲得も報じられている。