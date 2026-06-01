BBCスポーツによると、33歳のGKアープスはPSGから2年ぶりに女子スーパーリーグに復帰する見込みだ。彼女はFIFA最優秀GKを2度受賞し、今季リーグ・アン22試合で12試合無失点を記録。

それでもイングランドへ戻り、ミシェル・カンオーナーが率いる野心的なプロジェクトに参加する魅力が決め手となった。アープスはイングランド代表としてユーロ2022制覇と2023年W杯決勝進出に貢献し、今も女子サッカー界で最も有名な選手の一人だ。