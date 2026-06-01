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メアリー・アープスがイングランドに復帰。PSG退団が迫る中、ライオネスのエースがロンドン・シティ・ライオンズへの加入に合意。
ライオンセス（イングランド女子代表）のスター選手が華々しく復帰
BBCスポーツによると、33歳のGKアープスはPSGから2年ぶりに女子スーパーリーグに復帰する見込みだ。彼女はFIFA最優秀GKを2度受賞し、今季リーグ・アン22試合で12試合無失点を記録。
それでもイングランドへ戻り、ミシェル・カンオーナーが率いる野心的なプロジェクトに参加する魅力が決め手となった。アープスはイングランド代表としてユーロ2022制覇と2023年W杯決勝進出に貢献し、今も女子サッカー界で最も有名な選手の一人だ。
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バルセロナのレジェンド、レオンに驚きの移籍報道
ロンドン・シティ・ライオネスの補強はGKだけではない。スペイン代表DFマピ・レオン（30）と口頭合意した。彼女はバルセロナで9年間活躍し、世界屈指のセンターバックとして4度のCL含む27冠を獲得。
在籍中、CL4回を含む27タイトルを獲得。直近のCL決勝ではリヨンを4-0で破った。イアープスに続きレオンが加わることで、昨季6位のクラブは来季への意気込みを示す。
カン氏の野心的な移籍構想
米国実業家ミシェル・カンの支援を受けるロンドン・シティ・ライオネッスは、イングランド女子サッカーの勢力図を書き換えようとしている。アープスとレオンは今月下旬に正式契約を結ぶ見込みで、クラブはWSLの既成勢力に挑む戦力を大幅に向上させる。
さらに、バルセロナで14年間プレーし、2度のバロンドールに輝いたアレクシア・プテラスの獲得も目指している。実現すれば、女子サッカー史上最も重要な移籍期となるだろう。
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WSL界に夏の大再編の兆し
アープスの移籍は、今夏リーグで進む大規模な選手入れ替えの一環に過ぎない。オーストラリア代表主将サム・カーはチェルシーを退団しフリーエージェントに、一方アーセナルのケイティ・マッケイブはチェルシーへ加入した。また、マンチェスター・シティがイングランド代表FWベス・ミードの獲得競争で優位に立っているとの見方も。
さらにアーセナルは、バイエルン・ミュンヘンのMFジョージア・スタンウェイとバルセロナのDFオナ・バトルの獲得も報じられている。