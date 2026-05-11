ムリージョとファン・デ・ヴェン：リヴァプールは実績あるプレミアリーグのセンターバック2人を獲得か。元リヴァプールDFがノッティンガム・フォレストとトッテナムへの大型補強を予想。

イブラヒマ・コナテはマージーサイドで契約を消化中で、フリーエージェントになる見込みだ。26歳のセンターバックが去れば、守備陣に大きな穴があく。

主将ファン・ダイクは35歳となり契約が1年残るが、長期的な後継者探しは急務だ。

リヴァプールは2025年に多額の資金を投入し、英国の移籍金記録を次々と更新した。アレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケなど攻撃陣補強に重点を置いた。

ジェレミー・フリンポンとミロス・ケルケズもサイドバック補強として加入したが、2026年にはセンターバックの若返りが急務となる見込みだ。 リヴァプールはすでに国内ライバルクラブの複数選手とリンクされている。

フォレストのブラジル人DFムリージョは複数クラブの獲得候補に挙げられ、トッテナムのヴァン・デ・ヴェンも北ロンドンから引き抜かれる可能性がある。