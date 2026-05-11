Getty/GOAL
翻訳者：
ムリージョとファン・デ・ヴェン：リヴァプールは実績あるプレミアリーグのセンターバック2人を獲得か。元リヴァプールDFがノッティンガム・フォレストとトッテナムへの大型補強を予想。
コナテが退団、ファン・ダイクは間もなく35歳
イブラヒマ・コナテはマージーサイドで契約を消化中で、フリーエージェントになる見込みだ。26歳のセンターバックが去れば、守備陣に大きな穴があく。
主将ファン・ダイクは35歳となり契約が1年残るが、長期的な後継者探しは急務だ。
リヴァプールは2025年に多額の資金を投入し、英国の移籍金記録を次々と更新した。アレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケなど攻撃陣補強に重点を置いた。
ジェレミー・フリンポンとミロス・ケルケズもサイドバック補強として加入したが、2026年にはセンターバックの若返りが急務となる見込みだ。 リヴァプールはすでに国内ライバルクラブの複数選手とリンクされている。
フォレストのブラジル人DFムリージョは複数クラブの獲得候補に挙げられ、トッテナムのヴァン・デ・ヴェンも北ロンドンから引き抜かれる可能性がある。
- Getty
ムリージョとファン・デ・ヴェンはリヴァプールにとって有益な補強となるだろうか？
リヴァプールは新戦力にプレミアリーグでの実績を最優先すべきか。この問いに元リヴァプールDFジョンソンは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「どのポジションでもプレミア経験は重要だ。単にポジションを埋めるだけでなく、優勝争いをするチームと戦えるレベルが必要だからだ。
ただ経験があるだけでは不十分で、実力も必須だ。実績のある選手が必要だと強く感じる。5年後に成長する20歳ではなく、今すぐに戦える選手が必要だ。
プレミアリーグから選ぶならこの2人が最有力だ。ただし、彼らがタイトルを争うレベルに到達できるかは、チャンスを与えられて初めて分かる。」
リヴァプールは今夏、センターバックを2人獲得する必要があるのだろうか？
リヴァプールはコナテの離脱を補うだけでなく、センターバックを複数獲得すべきか問われると、ジョンソンはこう語った。「おそらく2人必要だ。まずは今すぐ使える選手を1人、3〜4年後にその後継者となる選手をもう1人、という形が理想的だ。
「これまであまりなかったが、賢明な方法だと思う。成功は保証できないが、今はセンターバックが必要で、数年後には後継者も必要になる」
- Getty Images Sport
スロット・フューチャー：アンフィールドで移籍交渉を主導するのは誰になるのか？
次の移籍市場で移籍を決定するのは誰なのか、まだ不明だ。プレミアリーグ制覇から1年、アルネ・スロット監督はアンフィールドで高まるプレッシャーに耐えている。
チェルシーとの1－1の引き分け中、スタンドにはさらにブーイングが響いた。チームは4位を死守しCL出場権を狙うが、2025－26シーズンの低迷を受け、来季に向けてベンチを含めた刷新が噂されている。