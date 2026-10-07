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ムラト・ヤキン、グラニト・ジャカとブリール・エンボロについて重要な11月の一戦を前に切実な訴え
追放されたスターたち、ヤキンは復帰を視野に
ヤキンは、グラニト・ジャカとブレール・エンボロの今後について、直近の勝利後に明確なメッセージを発した。チームが好調を維持しているにもかかわらず、ヤキンは11月の次回代表ウインドーに向けて、この2人をチームに復帰させなければならないと強く主張している。ジャカとエンボロを巡る状況は、ワクチン接種証明書に関するピッチ外の騒動によって複雑になっているが、スイスがリーグA復帰を目指す中、ヤキンはスポーツ面での成功を優先している。
指揮官の姿勢は、スコットランド戦とスロベニア戦という重要な試合に向けて、戦力を万全に整えるためなら最近の雑音を乗り越える用意があることを示している。「私に関する限り、答えは間違いなくイエスだ。これからさらに厳しい試合が待っているし、代表チームには最高の選手が必要だ」とヤキンは『blue Sport』の取材に対して語った。
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代表チームは結束を保っている
両選手の立場をめぐる協議は、スイスサッカー協会内で直ちに行われる見通しで、選手本人たちを交えた直接会談は今月後半に予定されている。ヤキン監督は、サンダーランドのMFとアトランタ・ユナイテッドのFWが自身の戦術にもたらす特別な資質を十分に理解している。次回のトレーニングキャンプで2人がチームメートに再合流できる解決策が見つかることに、依然として楽観的だ。「すべてがうまくいくことを願っている。私たちは選手たちに戻ってきてほしい。グラニトとブレールは代えが利かない」とヤキン監督は付け加えた。
この思いはスイスのサポーターたちも共有しており、最近のネーションズリーグの試合では追放されたスターたちの名前を叫ぶチャントが聞かれている。世論とコーチングスタッフは、2人のキープレーヤーがピッチに立つことでチームが大幅に強化されるという点で、完全に一致しているようだ。
主将問題は解決した
ジャカ不在の間における主な懸念の一つは、チームのリーダーシップだった。インテルDFマヌエル・アカンジがその空白を見事に埋めていたが、ヤキン監督は序列が恒久的に変わったわけではないとすぐに明確にした。指揮官は、ジャカが再びロッカールームに戻り次第、長年の貢献と影響力を理由に、正式なグループのリーダーという役割に復帰させる意向である。
「彼は非常に長く我々とともにいて、長い間キャプテンマークを巻いてきた。マヌはいい仕事をし、その責任を引き受けるために立ち上がってくれた。グラニトが戻ってきたら、そのことについて話し合う。最終的には選手たちの間での決定になるが、グラニトが我々のキャプテンだ」とヤキン監督は述べた。
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昇格争いに焦点が移る
アカンジ自身も、ジャカの復帰を支持する姿勢を公に示しており、キャプテンマークを巡る争いはないという見方を強めている。チームが無敗記録維持へのプレッシャーに向き合う中でも、 squad の結束は高いままだ。4試合で勝ち点12を積み上げ、圧倒的な得失点差を誇る中、目標は明確である。11月にあと1勝すれば昇格が決まる。
「このチームのみんなはジャカのことが本当に大好きだ。彼が戻ってきたら、再びキャプテンになるのは明らかだ」とアカンジは認めた。
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