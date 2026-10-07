両選手の立場をめぐる協議は、スイスサッカー協会内で直ちに行われる見通しで、選手本人たちを交えた直接会談は今月後半に予定されている。ヤキン監督は、サンダーランドのMFとアトランタ・ユナイテッドのFWが自身の戦術にもたらす特別な資質を十分に理解している。次回のトレーニングキャンプで2人がチームメートに再合流できる解決策が見つかることに、依然として楽観的だ。「すべてがうまくいくことを願っている。私たちは選手たちに戻ってきてほしい。グラニトとブレールは代えが利かない」とヤキン監督は付け加えた。

この思いはスイスのサポーターたちも共有しており、最近のネーションズリーグの試合では追放されたスターたちの名前を叫ぶチャントが聞かれている。世論とコーチングスタッフは、2人のキープレーヤーがピッチに立つことでチームが大幅に強化されるという点で、完全に一致しているようだ。