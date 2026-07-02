タリク・ムハレモヴィッチのユヴェントス復帰が近づいている。2003年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身センターバックで、現在はサッスオーロに所属。セリエCの「ユヴェントス・ネクスト・ジェン」でイタリアでのキャリアをスタートさせたクラブへ戻る形となる。
ニコロ・スキラ記者によると、ユヴェントスとサッスオーロは移籍金総額1800万ユーロで合意。うち1500万ユーロが固定額、300万ユーロがボーナスとなる見込みだ。
タリク・ムハレモヴィッチのユヴェントス復帰が近づいている。2003年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身センターバックで、現在はサッスオーロに所属。セリエCの「ユヴェントス・ネクスト・ジェン」でイタリアでのキャリアをスタートさせたクラブへ戻る形となる。
ニコロ・スキラ記者によると、ユヴェントスとサッスオーロは移籍金総額1800万ユーロで合意。うち1500万ユーロが固定額、300万ユーロがボーナスとなる見込みだ。
両クラブが合意間近で、ユヴェントスは選手との詳細も固めた。ムハレモヴィッチは2031年6月30日までの長期契約にサインする見込みで、年俸約220万ユーロが保証される。
土壇場の不測の事態がなければ、交渉は最終段階だ。 移籍の主要条件はすでに合意しており、正式発表に向けた最終調整のみとなっている。ユヴェントスにとっては将来を見据えた重要な投資で、プロ経験があり信頼性と成長余地を兼備する若手DFをトリノに呼び戻す狙いだ。