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cm grafica muharemovic juve
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ムハレモヴィッチ、ユヴェントス復帰へ。サッスオーロとの合意間近で、契約は2031年まで。

ユヴェントス
移籍情報
タリク・ムハレモビッチ
サッスオーロ

ムハレモヴィッチは、2031年6月30日満了の長期契約に署名する準備が整った。

タリク・ムハレモヴィッチのユヴェントス復帰が近づいている。2003年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身センターバックで、現在はサッスオーロに所属。セリエCのユヴェントス・ネクスト・ジェンイタリアでのキャリアをスタートさせたクラブへ戻る形となる。


ニコロ・スキラ記者によると、ユヴェントスとサッスオーロは移籍金総額1800万ユーロで合意。うち1500万ユーロが固定額、300万ユーロがボーナスとなる見込みだ。



  • 両クラブが合意間近で、ユヴェントスは選手との詳細も固めた。ムハレモヴィッチは2031年6月30日までの長期契約にサインする見込みで、俸約220万ユーロが保証される


    土壇場の不測の事態がなければ、交渉は最終段階だ。 移籍の主要条件はすでに合意しており、正式発表に向けた最終調整のみとなっている。ユヴェントスにとっては将来を見据えた重要な投資で、プロ経験があり信頼性と成長余地を兼備する若手DFをトリノに呼び戻す狙いだ。


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