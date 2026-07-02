タリク・ムハレモヴィッチのユヴェントス復帰が近づいている。2003年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身センターバックで、現在はサッスオーロに所属。セリエCの「ユヴェントス・ネクスト・ジェン」でイタリアでのキャリアをスタートさせたクラブへ戻る形となる。





ニコロ・スキラ記者によると、ユヴェントスとサッスオーロは移籍金総額1800万ユーロで合意。うち1500万ユーロが固定額、300万ユーロがボーナスとなる見込みだ。







