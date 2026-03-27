ムハレモヴィッチがイタリアに警告：「相手は誰であれ食い尽くす。ゼニツァは熱狂の渦に包まれるだろう」。アズーリとの一戦は、サッスオーロのDFにとって新たな試練であり、インテルを納得させるための機会となる。

エミリア地方のクラブに所属するこのディフェンダーの力強い発言だ。彼は今シーズンのサプライズ選手の一人であり、多くのビッグクラブが近い将来を見据えて彼に関心を寄せている。1月にはすでに、彼がネロヴェルディ（サッスオーロ）を去るという噂が流れていたが、クラブ側は、元ユヴェントス所属の彼がもたらす売却益を最大化するため、夏の移籍市場での放出を目指していた。 この選手に最も強い関心を寄せているクラブの一つがインテルだ。





23歳の彼はボスニア・ヘルツェゴビナ出身だが、リュブリャナで生まれ、オーストリアで育った。マロッタとアウジリオが、今後多くの変化が予想されるネラッズーリの守備陣を補強するために狙っているセンターバック候補リストの上位に名を連ねている。インテルが彼を高く評価している理由の一つは、センターバックとしても左サイドバックとしてもプレーできる点にある。 さらに、サッスオーロとの関係は以前から良好であり、同クラブのスポーツディレクターであるジョヴァンニ・カルネヴァリ自身も、クラブが最高額のオファーを出したチームに彼を売却する用意があることを隠そうとはしていない。「インテルが問い合わせをしてきたことは否定できないが、他のクラブからも連絡があった。タリクはもはや驚きではない」と、彼は最近のインタビューで語った。





移籍金は2500万～3000万ユーロ程度と見込まれるが、ワールドカップ本大会への出場権獲得や、大会での頻繁な出場が、移籍金をさらに引き上げる可能性があることは明らかだ。同時に、またしてもワールドカップ出場を逃したことで、イタリアサッカー界が再び低迷に陥る可能性もある。 また、彼がまだ非常に若かった頃に獲得したものの、その後彼を起用しなかったユヴェントスが、将来の売却益の50％を受け取る権利を保持していることも忘れてはならない。 インテル戦での試練に失敗した後（去る2月8日の0-5の惨敗において、彼は最悪の選手の一人だった）、ムハレモヴィッチには今、失敗できない新たな試練が待ち受けている。彼の将来のチームメイト候補たちの代表入りは、すべて31日（火）の試合にかかっているのだ。