ムバペ帝国の迷える王……バロンドールはディンベレにとっての「フランスの呪い」となるのか？

バロンドール受賞とPSGでの活躍の一方で、代表では結果が出ないオスマン・デンベレ。2026年W杯を控え、彼はフランス最大の謎となっている。
フランス対セネガル戦では、バロンドール受賞者が精彩を欠いただけでなく、ディディエ・デシャン監督の戦術とも噛み合わず、チーム内での役割再考を迫られる結果となった。
バロンドール受賞とPSGでの活躍の一方で、代表では結果が出ないオスマン・デンベレ。2026年W杯を控え、彼はフランス最大の謎となっている。
フランス対セネガル戦では、バロンドール受賞者が精彩を欠いただけでなく、ディディエ・デシャン監督の戦術とも噛み合わず、チーム内での役割再考を迫られる結果となった。
パリではデンベレは「戴冠なき王」だ。チームは彼のために動き、自由な「フェイクストライカー」としてスペースを作る。だがフランス代表では異なる。すべてはキリアン・エムバペ中心だ。
RMCなどフランスメディアは、デンビレの苦境を「戦術的アイデンティティの迷い」と分析。
ディ・ミコは「代表のデンベレには大きな問題がある。彼のパフォーマンスは平均的で、歴史に残る試合を一度もしていない。フランスではチームがすでにムバッペ中心にできているので、デンベレを軸にすることは難しい。彼は自分の地位を勝ち取るために戦うべきだ」と語った。
このため、クラブでは暴風雨のような活躍を見せるデンベレも、代表では歴代得点王に次ぐ2番手、あるいは3番手の立場に甘んじている。
デンベレの危機は、ムバッペのスター性だけでなく、バイエルン・ミュンヘンの若手ミカエル・オリシーの戦術的爆発でさらに複雑化した。
セネガル戦では、ディシャン監督がディンビレをオリシーの隣で深い位置のプレイメーカーとして起用しようとしたが、 「蚊」ことディンベレは方向感覚を失い、PSGで見せるような前線へのパスや突破を披露できず、最初に交代。フランス紙『レキップ』から採点4の“有罪判決”を受けた。
一方、オリシは自由に動き回り、最高のパフォーマンスでディシャンに「未来は彼の足元にある」ことを示した。
この活躍でオリシーの存在感が強まり、デンベレは戦術的に微妙な立場に立たされた。チームを牽引すべき彼が、ムバッペとオリシーの後ろでプレーするシステムに適応する必要があるからだ。
ディシャン監督がイラク戦前に戦術の悩みを解決し、チームの強みを生かしたいなら、ディンビレに複雑な役割を与えるのではなく、基本に立ち返るべきだ。
ディンベレをピッチ奥のプレイメーカーとして起用するのは、彼の長所を殺す。彼はパリで「フェイクストライカー」としてプレーしていた時のように、狭いスペースでプレッシャーを受けながらプレーする古典的なプレイメーカーとしてのメンタリティを持っていない。
最も簡単な解決策は、ディンベレを右ウイングに戻すことだ。そこでなら、彼の驚異的なスピードと1対1でDFを抜き去る能力が生きる。
一方、マイケル・オリシを中盤に置き、キリアン・ムバッペの下で本物の「10番」としてプレーさせるのも有効だ。
オリシは広い視野と冷静さ、ライン間の連携力を備え、中央で自由を与えればムバッペに決定的なパスを供給しつつ、デンビレにもスペースを作り出せる。3人の主力選手が互いに干渉せず、持ち味を発揮できる布陣だ。