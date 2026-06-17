ムバペ帝国の迷える王……バロンドールはディンベレにとっての「フランスの呪い」となるのか？

パリではデンベレは「戴冠なき王」だ。チームは彼のために動き、自由な「フェイクストライカー」としてスペースを作る。だがフランス代表では異なる。すべてはキリアン・エムバペ中心だ。

RMCなどフランスメディアは、デンビレの苦境を「戦術的アイデンティティの迷い」と分析。

ディ・ミコは「代表のデンベレには大きな問題がある。彼のパフォーマンスは平均的で、歴史に残る試合を一度もしていない。フランスではチームがすでにムバッペ中心にできているので、デンベレを軸にすることは難しい。彼は自分の地位を勝ち取るために戦うべきだ」と語った。

このため、クラブでは暴風雨のような活躍を見せるデンベレも、代表では歴代得点王に次ぐ2番手、あるいは3番手の立場に甘んじている。