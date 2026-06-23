ムバッペ：「イラク戦では不当な扱いを受けた。メッシには興味がない」

キリアン・ムバッピはイラク戦で2得点を挙げ、フランス代表を勝利に導いた。彼は2026年ワールドカップでもチーム目標の達成へ全力で戦うと強調した。
この試合で2得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞でリオネル・メッシを追走。MOMにも選ばれ、存在感を示した。
キリアン・ムバッピはイラク戦で2得点を挙げ、フランス代表を勝利に導いた。彼は2026年ワールドカップでもチーム目標の達成へ全力で戦うと強調した。
この試合で2得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞でリオネル・メッシを追走。MOMにも選ばれ、存在感を示した。
スペイン紙「アス」によると、ムバッペは「回復に集中し、ノルウェー戦へ備える。目標は変わらない」と語った。
彼は続けた。「本当に長い夜だった。私たちは長い時間を費やし、感情的にも緊張感の面でも非常に厳しい状況だった。ロッカールームで集中力を維持し、常に全神経を集中させ続けるのは大変だった。 それが約1時間半、あるいは2時間近く続いた。集中力を切らさないのは非常に難しく、大きな努力を要した」
選手もコーチも全員が集中を保とうと努力した。複雑な状況だったが、やるべきことをやり、自分のプレーには満足している。 今後数日で映像を分析し、改善点を見つけたい。2、3のミスは防げたはずだ。弱かったわけではないが、もう少しうまく対応できた場面があった。それでも、全体的には素晴らしい夜だった。
今シーズンのレアル・マドリードについて「体調は万全だ。ワールドカップはどの選手にとっても大きな目標だ」と語った。 私はレアル・マドリードで可能な限り最高のシーズンを送ろうと努めてきた。1月に大きな怪我をしたが、肉体的にも精神的にも最高の状態で復帰した。そのうえで、最高のコンディションでここに来ようとしたし、実際に調子は良かったと感じていた。しかし、昨日の試合前にも言ったように、これはあくまで始まりに過ぎない。我々が目指すものを達成するためには、まだ多くのことを成し遂げなければならない」
クローゼの記録に並ぶことについて、このフランス人スターは「今は考えていない。最も重要なのは、チームとして指針を定め、決定的な瞬間に強みを発揮できる体制を整えることだ」と語った。 私はワールドカップで常に得点を挙げてきたので、気にしていないし、心配する必要もない。繰り返しになるが、最も大切なのはチームとして自信を持つことだ。大会が進むほど課題は難しくなる。ワールドカップを制するにはすべての相手を倒さねばならない。だからこそ、この任務は複雑だ」。
体調については「問題なかった。ただ、攻撃側のエリアが水浸しで、守備側の排水に20分かけたのに、攻撃側の排水は怠っていた」と語った。 これは不公平だ。両サイドを同じ時間をかけて整備してほしかった。どちらかを選ぶなら、我々が攻撃するエリアを優先してほしかった」
彼は続けた。「ただそれだけの話だった。彼らに非はない。もう一方のグループが準備できていない間に作業するよう指示されていたのだから。問題はない。あの瞬間の単なる反応だ。 2時間待たされ、到着時にピッチがいつも通り保護されていなければ誰でも不快に思うが、すぐに消える」
リオネル・メッシの活躍を問われると、「昨日も言った通り、リオは常に得点者だ。過去も今も未来も変わることはない。彼の活躍は気になるが、それ以上に自分がもっと頑張らなければならない。だが、彼の記録には興味がない。 僕はただチームを助けたいだけ。得点でチームを助けられれば、自然と高いレベルやタイトルに近づく。とはいえ、先には長く厳しい道がある。高い要求と困難が待ち受けるが、勝つために全力を尽くす」。