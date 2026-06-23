ムバッペ：「イラク戦では不当な扱いを受けた。メッシには興味がない」

スペイン紙「アス」によると、ムバッペは「回復に集中し、ノルウェー戦へ備える。目標は変わらない」と語った。

彼は続けた。「本当に長い夜だった。私たちは長い時間を費やし、感情的にも緊張感の面でも非常に厳しい状況だった。ロッカールームで集中力を維持し、常に全神経を集中させ続けるのは大変だった。 それが約1時間半、あるいは2時間近く続いた。集中力を切らさないのは非常に難しく、大きな努力を要した」

選手もコーチも全員が集中を保とうと努力した。複雑な状況だったが、やるべきことをやり、自分のプレーには満足している。 今後数日で映像を分析し、改善点を見つけたい。2、3のミスは防げたはずだ。弱かったわけではないが、もう少しうまく対応できた場面があった。それでも、全体的には素晴らしい夜だった。

今シーズンのレアル・マドリードについて「体調は万全だ。ワールドカップはどの選手にとっても大きな目標だ」と語った。 私はレアル・マドリードで可能な限り最高のシーズンを送ろうと努めてきた。1月に大きな怪我をしたが、肉体的にも精神的にも最高の状態で復帰した。そのうえで、最高のコンディションでここに来ようとしたし、実際に調子は良かったと感じていた。しかし、昨日の試合前にも言ったように、これはあくまで始まりに過ぎない。我々が目指すものを達成するためには、まだ多くのことを成し遂げなければならない」