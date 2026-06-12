Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-FRA-POLITICSAFP

翻訳者：

ムバッペは、デシャン監督がイタリア代表監督になるという噂を否定。「それは良くない。彼は我々の仲間で、フランス人だ」

フランス
キリアン・エンバペ
ディディエ・デシャン
イタリア

フランス代表のエースは、自分の監督が他国の代表ベンチに座るのを嫌っている。

2026年ワールドカップの優勝候補フランス代表スター、キリアン・エムバペがテレビ局M6のインタビューに答えた。現監督ディディエ・デシャンは大会後、ジネディーヌ・ジダンに監督の座を譲る。

  • デシャンは止まらない

    「できるだけ長く続けたい。この仕事が私のアドレナリンの源だ。まだできる限り続ける。明日何をするか分からないタイプではないが、必要なら休む」とデシャン監督は語った。イタリアのリーグは優秀な監督や選手が多く、依然として高いレベルだ。 「特定のクラブと縁がある監督が、後に他チームを率いる例は多い」と語る。もしデシャンがイタリア代表を指揮すれば、ムバッペは快く思わないだろう。


    • 広告

  • ムバッペの言葉

    「彼は笑顔を見せている」とムバッペは軽やかに語った。「以前より柔軟になった。以前は厳しい人だったが、新しい世代に適応できるのが彼の長所だ。それは簡単ではないが、彼は決してメッセージを変えない。 私たちは彼の存在を最大限に活かし、彼が好む勝ち方で敬意を示したい。ただ、他国の代表を率いるのは避けてほしい。イタリアの話も出たが、残念だ。ディディエはフランス人であり、私たちの宝だ。今後はクラブチームだけ指揮してほしいと伝えている。イタリアはイタリア人に任せておこう」。

ワールドカップ
フランス crest
フランス
FRA
セネガル crest
セネガル
SEN