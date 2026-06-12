2026年ワールドカップの優勝候補フランス代表スター、キリアン・エムバペがテレビ局M6のインタビューに答えた。現監督ディディエ・デシャンは大会後、ジネディーヌ・ジダンに監督の座を譲る。
AFP
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ムバッペは、デシャン監督がイタリア代表監督になるという噂を否定。「それは良くない。彼は我々の仲間で、フランス人だ」
デシャンは止まらない
「できるだけ長く続けたい。この仕事が私のアドレナリンの源だ。まだできる限り続ける。明日何をするか分からないタイプではないが、必要なら休む」とデシャン監督は語った。イタリアのリーグは優秀な監督や選手が多く、依然として高いレベルだ。 「特定のクラブと縁がある監督が、後に他チームを率いる例は多い」と語る。もしデシャンがイタリア代表を指揮すれば、ムバッペは快く思わないだろう。
ムバッペの言葉
「彼は笑顔を見せている」とムバッペは軽やかに語った。「以前より柔軟になった。以前は厳しい人だったが、新しい世代に適応できるのが彼の長所だ。それは簡単ではないが、彼は決してメッセージを変えない。 私たちは彼の存在を最大限に活かし、彼が好む勝ち方で敬意を示したい。ただ、他国の代表を率いるのは避けてほしい。イタリアの話も出たが、残念だ。ディディエはフランス人であり、私たちの宝だ。今後はクラブチームだけ指揮してほしいと伝えている。イタリアはイタリア人に任せておこう」。