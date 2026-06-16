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ムバッペの記録的活躍にもかかわらず、次回のバロンドールはバイエルン・ミュンヘンから生まれるかもしれない。ワールドカップフランス対セネガル戦（3-1）で目立った3つのポイント。
ディディエ・デシャンはチャンピオンズリーグを見ていないのか？
スペインに続き、フランスも苦戦。W杯準優勝国は辛勝し、優勝候補も初戦で慢心を見せた。
とはいえ、格下のカーボベルデ相手に苦戦したスペインとは違い、フランスがセネガルに3－1で勝ったことは評価できる。それでも前半の出来は不安を残した。
デシャン監督の「慎重さ尺度」でもなお消極的で、様子見の姿勢が目立った。さらに問題だったのは攻撃の遅さだ。ボールを持っても持たなくても世界最速クラスのムバッペ、デンベレ、ドゥエ、オリゼがいても、テンポが上がらなかった。 とはいえ、ワールドカップのような大舞台で新戦術が生まれるとは限らない。それでも、ハイレベルなサッカーにはスピード感が不可欠だ。
フランスは後半ペースを上げ、速攻でチャンスを作り3－1の勝利を収めた。それでも前半の低調さは、デシャン、スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ、ブラジルのアンチェロッティ各監督に警鐘を鳴らした。
第2戦まで時間はある。その前に、バイエルンやパリ・サンジェルマンのCL試合を見て、現代サッカーの祝祭をどう演出するかを学ぶべきだ。
- AFP
キリアン・ムバッペには何でも許される
とはいえ、前半のフランス代表の精彩を欠いたプレーを、ただデシャン監督の消極的な戦術のせいにするのは安易だ。 デシャン監督は残りの試合でも戦術を変えることはないだろう。彼のチームはいつも結果を出してきた。また、ボールを失った後に選手が追い切れず、バイエルンからレンタル移籍していたニコラス・ジャクソンにポスト直撃の好機を許したが、これはデシャンの責任ではない。キリアン・ムバッペ個人のミスだ。
それでも3－1の勝利後、話題になるのはムバッペの2得点と驚異的な記録だ。特に試合終了間際の狂気的な遠距離弾が印象的だった。代表99試合で58得点はフランス人最多。 これは彼のキャリアにおける新たなマイルストーンだ。さらに2026年のW杯で2得点を加えれば、ミロスラフ・クローゼが持つW杯通算得点記録に並ぶ。3－1で幕を開けたフランスは、依然として優勝候補の筆頭である。
2018年ロシア大会では19歳で優勝し4得点を挙げ、最優秀若手選手に選ばれた。 2022年の決勝ではリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対決し、延長直前のハットトリックで3－3に追いつき、8得点を挙げて得点王となった。
今後数年間、世界サッカーを席巻し、メッシやC・ロナウドの後継者と見なされた。だが、この4年で状況は一変した。 今季レアル・マドリードで得点を重ね主役の座を確立したものの、主要タイトルはPSGなど他チームが獲得。直近の「世界最優秀選手」はパリSGのデンベレが受賞し、ドゥエやバイエルンのオリゼもムバッペより高く評価されている。 この4人は代表だけでなくクラブでも守備を楽しんでおり、その点ではムバッペより先を行っている。それでもムバッペが得点を重ねれば、ボールを失っても追わなくてもデシャン監督は許すだろう。
- AFP
次の世界最優秀選手は、バイエルン・ミュンヘンから生まれるかもしれない。
1981年以来、バイエルン・ミュンヘンの選手はバロンドールを受賞していない。当時世界屈指のストライカーだった現監督会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲは2年連続でこのトロフィーを獲得した。 その後、ミュンヘンでは2013年のフランク・リベリー、2020年パンデミックで中止となった式でロベルト・レヴァンドフスキが受賞を逃し、落胆の声がありました（レヴァンドフスキはその後2年連続でFIFA「世界最優秀選手」に選ばれました）。
しかし今年はFCバイエルンから再び受賞者が出る可能性がある。候補にはイングランド代表のハリー・ケインとマイケル・オリゼの名前が挙げられている。 ケインはイングランド代表として「黄金世代」の成果を証明する必要がある。一方、オリゼはフランス代表の豪華メンバーと競争しなければならず、デンベレはチャンピオンズリーグを制し、ムバッペも存在感を示す。
それでもオリゼとバイエルンに希望がある。セネガル戦の3-1勝利後、FIFAは2得点を挙げた“W杯の顔”ムバッペではなく、オリゼをマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。当然の選択だった。 デシャン監督が後半、彼を右から中央へ移したことで試合の構図は一変。オリゼは1-0とするムバッペへの魔法のようなパスも送った。通常、審査員は試合終了直後に得点者を選ぶことが多いが、それでもオリゼがMOMに選ばれたのは注目に値する。 それでも、延長戦まで審査するFIFAの審査員がオリゼの重要性を認識している以上、バロンドールを決定する専門家もその価値を把握しているはずだ。