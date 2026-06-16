とはいえ、前半のフランス代表の精彩を欠いたプレーを、ただデシャン監督の消極的な戦術のせいにするのは安易だ。 デシャン監督は残りの試合でも戦術を変えることはないだろう。彼のチームはいつも結果を出してきた。また、ボールを失った後に選手が追い切れず、バイエルンからレンタル移籍していたニコラス・ジャクソンにポスト直撃の好機を許したが、これはデシャンの責任ではない。キリアン・ムバッペ個人のミスだ。

それでも3－1の勝利後、話題になるのはムバッペの2得点と驚異的な記録だ。特に試合終了間際の狂気的な遠距離弾が印象的だった。代表99試合で58得点はフランス人最多。 これは彼のキャリアにおける新たなマイルストーンだ。さらに2026年のW杯で2得点を加えれば、ミロスラフ・クローゼが持つW杯通算得点記録に並ぶ。3－1で幕を開けたフランスは、依然として優勝候補の筆頭である。

2018年ロシア大会では19歳で優勝し4得点を挙げ、最優秀若手選手に選ばれた。 2022年の決勝ではリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対決し、延長直前のハットトリックで3－3に追いつき、8得点を挙げて得点王となった。

今後数年間、世界サッカーを席巻し、メッシやC・ロナウドの後継者と見なされた。だが、この4年で状況は一変した。 今季レアル・マドリードで得点を重ね主役の座を確立したものの、主要タイトルはPSGなど他チームが獲得。直近の「世界最優秀選手」はパリSGのデンベレが受賞し、ドゥエやバイエルンのオリゼもムバッペより高く評価されている。 この4人は代表だけでなくクラブでも守備を楽しんでおり、その点ではムバッペより先を行っている。それでもムバッペが得点を重ねれば、ボールを失っても追わなくてもデシャン監督は許すだろう。