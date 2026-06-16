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ムバッペの記録的活躍にもかかわらず、次回のバロンドールはバイエルン・ミュンヘンから出るかも。ワールドカップフランス対セネガル戦（3-1）で目立った3つのポイント。
ディディエ・デシャンはチャンピオンズリーグを見ていないのか？
スペインに続きフランスも苦戦。W杯準優勝国は辛勝し、優勝候補も初戦で慢心から一時的に苦戦した。
とはいえ、格下のカーボベルデと対戦したセネガルとは違い、フランスが前半に示した内容は不安を残した。
デシャン監督の「慎重さ」は度を超え、チームは様子見に終始。特に目立ったのは攻撃の遅さだ。ボールを持っても持たなくても世界最速クラスのムバッペ、デンベレ、ドゥエ、オリゼがいても、ペースは上がらなかった。 とはいえ、ワールドカップのような大舞台で新しい戦術が生まれるとは限らない。それでも、高いレベルではスピード感が不可欠だ。チャンピオンズリーグでも同じだ。
フランスは後半ペースを上げ、速攻でチャンスを作り3－1で勝利した。それでも前半の低調さは、デシャン、スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ、ブラジルのアンチェロッティ各監督にも警鐘を鳴らした。
グループステージ第2戦まで時間はある。その前に、バイエルン・ミュンヘンやパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグの試合を見て、現代サッカーがどのように「祝われる」かを再確認するべきだ。
- AFP
キリアン・ムバッペには何でも許される
とはいえ、前半のフランス代表の精彩を欠いたプレーを、ただデシャン監督の消極的な戦術のせいにするのは安易だ。 デシャン監督は残りの試合でも戦術を変えることはないだろう。彼のチームは結果を出してきた。また、ボールを失った後に選手が追い切れず、バイエルンからレンタル移籍していたニコラス・ジャクソンにポスト直撃のチャンスを与えた場面もあった。これはデシャンの責任ではなく、キリアン・ムバッペ個人のミスだ。
それでも3－1の勝利後、話題になるのはムバッペの2得点と驚異的な記録だ。特に試合終了間際の狂気的な遠距離弾が印象的だった。代表99試合で58得点は、フランス人最多。 これは彼のキャリアにおける新たなマイルストーンだ。さらに2026年のW杯で2得点を加えれば、ミロスラフ・クローゼのW杯通算得点記録に並ぶ。3－1で幕を開けたフランスは、依然として優勝候補の筆頭である。
2018年のロシア大会では19歳で優勝し4得点をマーク、最優秀若手選手に選ばれた。 2022年の決勝ではリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対決し、延長直前にハットトリックで3－3とし、8得点を挙げて得点王になった。
今後数年間、世界サッカーを席巻し、メッシやC・ロナウドの後継者となるはずだった。 だが、この4年で状況は一変した。 今季レアル・マドリードで得点を量産し、主役の座を確立したものの、主要タイトルはPSGなど他チームが獲得。直近の「世界最優秀選手」はパリSGのウスマン・デンベレが受賞し、デシレ・ドゥエやバイエルンのミカエル・オリゼもムバッペより評価されている。 この4人は代表だけでなくクラブでも守備を楽しんでいるように見える。その点ではムバッペより一歩先を行く。だが、ムバッペがこのまま得点を重ねれば、ボールを失っても追いかけなくてもデシャン監督は許すだろう。
- AFP
次期世界最優秀選手は、FCバイエルンから生まれるかもしれない。
1981年以来、バイエルン・ミュンヘンの選手はバロンドールを獲得していない。当時世界屈指のストライカーだった現監督会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲは2年連続で受賞した。 その後、ミュンヘンでは2013年のフランク・リベリー、2020年パンデミックで中止となった式でロベルト・レヴァンドフスキが受賞を逃し、落胆の声がありました（レヴァンドフスキはその後2年連続でFIFA「世界最優秀選手」に選ばれました）。
しかし今年は、バイエルン選手に再び受賞のチャンスがある。候補にはイングランド代表のハリー・ケインとマイケル・オリゼの名が挙がっている。 ケインはイングランド代表として「黄金世代」の成果を証明する必要がある。一方、オリゼはフランス代表の豪華メンバーと競争しなければならず、デンベレはチャンピオンズリーグを制し、ムバッペも健在だ。
それでもオリゼとバイエルンに希望がある。セネガル戦の3-1勝利後、FIFA審査員が「マン・オブ・ザ・マッチ」に選んだのは2得点を挙げたムバッペではなくオリゼだった。当然の選択だったとはいえ オリゼのプレーは魅力的で、後半に右から中央へ移ったことで試合の流れが変わり、1-0のムバッペへの魔法のようなアシストも記録した。通常、審査員は試合直後に得点者を選びがちだが、それでもオリゼがMOMに選ばれたことは大きい。 それでも、延長戦まで審査するFIFAの審査員がオリゼの重要性を認識している以上、バロンドールを決定する専門家もその価値を把握しているはずだ。