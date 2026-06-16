2026年ワールドカップ
フランス対セネガル 3-1
得点者：66分 ムバッペ（仏）、82分 バルコラ（仏）、90+5分 ムバイエ（セ）、90+6分 ムバッペ（仏）。
優勝候補2番手のフランスが初戦を3－1で飾った。 スペインがカーボベルデに敗れた後、イタリア時間3時にアルジェリアと戦う前回王者のアルゼンチンに先んじて、ディディエ・デシャン監督率いる準優勝国フランスが21時にグループIの1節で3ポイントを挙げた。同グループにはハーランドのノルウェー、深夜0時に戦うイラクがいる。2得点を挙げたムバッペは代表通算58ゴールで国記録を更新し、W杯でも14ゴール目。クローゼの記録まであと3とした。 1点目はオリゼのアシスト、2点目は終盤の見事なミドルだった。さらに途中出場のバルコラがラビオのパスから加点。セネガルではPSGのFWムバイェが1点を返した。 試合はニューヨーク州イースト・ラザフォードのメドウランズ・スタジアムで行われ、セネガルは2002年の初戦でフランスを破った「テランガのライオンたち」の再現とはならなかった。 厳しいグループステージを首位突破へ、フランスは初戦を白星で飾った。前半は物足りなかったが、後半は実力を示した。