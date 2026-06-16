90分+8秒 - ウパメカノの鋭いシュートをマイニャンがセーブ。オウンゴールになりかけた。





90'+6' フランス3点目、ムバッペの鮮烈ゴール。25mから右足一閃、メンディも及ばず。W杯2得点目、通算14得点目、代表58得点目で歴代最多。





90'+5 - セネガルが1点を返す、ムバイエ！PSGのFWがテオ・エルナンデスをかわし、右足でメニャンのミスをついて2-1とした。





82' - フランス2点目、バルコラ！ラビオのスルーパスからループシュートで2-0。





83' - ムバッペが左からワンタッチシュートも、メンディがセーブ。





79' - ジャクソンがターンシュート、枠外。





74' フランスは後半別人のよう。ドゥエが抜け出すもメンディがCKに弾く。





68分 - セネガルの同点弾はオフサイドで取り消し。





66分 - フランス先制！ムバッペ。オリゼの縦パスを受け、飛び出したメンディをかわしてネットを揺らす。フランス代表史上最多得点でジルーに並び、W杯でもフォンテーヌの13得点に並んだ。





64分 - オリゼの好スルーパスにムバッペが反応するも、コントロール失敗。





61' - フランスに与えられるはずだったPK。ムバッペが右を突破し、ディウフをかわしてエリアへ。マネのスライディングで倒されるも、主審は笛を吹かず、VAR介入後も判定不变。





57分 - メンディが再び好守。1対1のムバッペに飛び出し、シュートを阻んだ。





53分 フランスに好機。クンデのパスをオリゼが受け、ゴールへ突進。メンディの飛び出しが救った。





52分 - マイニャンのゴールへ突進したジャクソンに、サリバが驚異的なタックル。





48' - フランスも反撃。ドゥエのシュートはポストを擦る。





45+6分 サールが絶好機を逃す。左のティアウとマネが連係し中央へクロス、しかしサールのタップインは大きく外れた。





25分 - ジャクソンがポスト直撃。ムバッペがティアウにバランスを崩され、元バイエルンのFWにスルーパスが通る。左足シュートはマイニョンの右ポストを叩き、背中に当たってゴールラインを割った。セネガルが先制点まであと少し。