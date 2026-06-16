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Mbappe Torgetty

翻訳者：

ムバッペとバルコラの活躍でフランスが初戦を3－1で制し、ワールドカップへ好スタートを切った。

フランス 対 セネガル
フランス
セネガル
ワールドカップ

2026年ワールドカップ初日、一緒にライブで盛り上がりましょう。

2026年ワールドカップ

フランス対セネガル 3-1

得点者：66分 ムバッペ（仏）、82分 バルコラ（仏）、90+5分 ムバイエ（セ）、90+6分 ムバッペ（仏）。


優勝候補2番手のフランスが初戦を3－1で飾った。 スペインがカーボベルデに敗れた後、イタリア時間3時にアルジェリアと戦う前回王者のアルゼンチンに先んじて、ディディエ・デシャン監督率いる準優勝国フランスが21時にグループIの1節で3ポイントを挙げた同グループにはハーランドのノルウェー、深夜0時に戦うイラクがいる。2得点を挙げたムバッペは代表通算58ゴールで国記録を更新し、W杯でも14ゴール目。クローゼの記録まであと3とした。 1点目はオリゼのアシスト、2点目は終盤の見事なミドルだったさらに途中出場のバルコラがラビオのパスから加点。セネガルではPSGのFWムバイェが1点を返した。 試合はニューヨーク州イースト・ラザフォードのメドウランズ・スタジアムで行われ、セネガルは2002年の初戦でフランスを破った「テランガのライオンたち」の再現とはならなかった。 厳しいグループステージを首位突破へ、フランスは初戦を白星で飾った。前半は物足りなかったが、後半は実力を示した。







  • Mbappe Torgetty

    目標と主な取り組み：

    90分+8秒 - ウパメカノの鋭いシュートをマイニャンがセーブ。オウンゴールになりかけた。


    90'+6' フランス3点目、ムバッペの鮮烈ゴール。25mから右足一閃、メンディも及ばず。W杯2得点目、通算14得点目、代表58得点目で歴代最多。


    90'+5 - セネガルが1点を返す、ムバイエ！PSGのFWがテオ・エルナンデスをかわし、右足でメニャンのミスをついて2-1とした。


    82' - フランス2点目、バルコラ！ラビオのスルーパスからループシュートで2-0。


    83' - ムバッペが左からワンタッチシュートも、メンディがセーブ。


    79' - ジャクソンがターンシュート、枠外。


    74' フランスは後半別人のよう。ドゥエが抜け出すもメンディがCKに弾く。


    68分 - セネガルの同点弾はオフサイドで取り消し。


    66分 - フランス先制！ムバッペ。オリゼの縦パスを受け、飛び出したメンディをかわしてネットを揺らす。フランス代表史上最多得点でジルーに並び、W杯でもフォンテーヌの13得点に並んだ。


    64分 - オリゼの好スルーパスにムバッペが反応するも、コントロール失敗。


    61' - フランスに与えられるはずだったPK。ムバッペが右を突破し、ディウフをかわしてエリアへ。マネのスライディングで倒されるも、主審は笛を吹かず、VAR介入後も判定不变。


    57分 - メンディが再び好守1対1のムバッペに飛び出し、シュートを阻んだ。


    53分 フランスに好機。クンデのパスをオリゼが受け、ゴールへ突進。メンディの飛び出しが救った。


    52分 - マイニャンのゴールへ突進したジャクソンに、サリバが驚異的なタックル。


    48' - フランスも反撃。ドゥエのシュートはポストを擦る。


    45+6分 サールが絶好機を逃す。左のティアウとマネが連係し中央へクロス、しかしサールのタップインは大きく外れた。


    25分 - ジャクソンがポスト直撃。ムバッペがティアウにバランスを崩され、元バイエルンのFWにスルーパスが通る。左足シュートはマイニョンの右ポストを叩き、背中に当たってゴールラインを割った。セネガルが先制点まであと少し。

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  • 試合記録：

    フランス 3-1 セネガル

    得点者：66分 ムバッペ（仏）、82分 バルコラ（仏）、90+5分 ムバイエ（セ）、90+6分 ムバッペ（仏）。


    フランス（4-2-3-1）：マイニャン、クンデ、サリバ、ウパメカノ、テオ・エルナンデス、ラビオ、チュアメニ、オリゼ、デンベレ（80'バルコラ）、ドゥエ（87'シェルキ）、ムバッペ。監督：デシャン


    セネガル（4-3-3）：E・メンディ、ディアッタ、クリバリ、ニアカテ、マリック・ディウフ、ガナ・ゲイエ（89分 シス）、カマラ（76分 ディアラ）、パペ・ゲイエ（83分 ンディアイ）、 マネ、ニコラス・ジャクソン（83分ディエン）、イスマイラ・サール（75分ムバイエ）。監督：パペ・ティアウ


    警告：なし

    退場：なし
    アシスト：オリゼ、ラビオ（以上フランス）

    主審：ファガニ（AUS）

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