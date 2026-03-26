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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

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ムバッペとエキティケ：フランスが米国での親善試合でブラジルに勝利。ウパメカノが退場、ブレマーが得点

ブラジル 対 フランス
ブラジル
フランス
親善試合

フランスは米国でのブラジルとの親善試合に臨む。

米国マサチューセッツ州フォックスボロのジレット・スタジアムで行われたブラジル対フランスの豪華な親善試合は、ムバッペとエキティケのゴールで決着がついた。レアル・マドリードのFWは素晴らしいパフォーマンスを見せ前半にリーガ・エスパニョーラでバルセロナに所属するライバル、デンベレのアシストから見事なゴールを決めて先制点を挙げた。ブラジル代表の得点はブレメルが記録した

  • 試合

    親善試合とはいえ、ブラジル対フランスの一戦は本格的な試合となった。両代表は全力を尽くし、ムバッペは絶好調だった。32分、デンベレのスルーパスを受けたムバッペが放ったループシュートは完璧で、試合の均衡を破った

    後半、ローマ所属のウェズリーに対するファウルでウパメカノが退場処分となり、フランスは苦しい状況に陥ったしかし、フランス代表は65分にエキティケが2点目を決めて2-0とし、その直後の78分にブレマーがゴールを決めて試合を盛り上げた。ブラジル代表も反撃を試みたが、同点ゴールを奪うことはできなかった。

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