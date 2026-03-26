親善試合とはいえ、ブラジル対フランスの一戦は本格的な試合となった。両代表は全力を尽くし、ムバッペは絶好調だった。32分、デンベレのスルーパスを受けたムバッペが放ったループシュートは完璧で、試合の均衡を破った。

後半、ローマ所属のウェズリーに対するファウルでウパメカノが退場処分となり、フランスは苦しい状況に陥った。しかし、フランス代表は65分にエキティケが2点目を決めて2-0とし、その直後の78分にブレマーがゴールを決めて試合を盛り上げた。ブラジル代表も反撃を試みたが、同点ゴールを奪うことはできなかった。