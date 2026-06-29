この騒動でバルベルデとチュアメニには罰金が科されたが、ウルグアイ人選手がキャプテンとして適任かという疑問も強まった。

ジャーナリストのアルベルト・ペレイロ氏とサンティ・セゴロラ氏はラジオ局「オンダ・セロ」で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルベルデのチーム内での立場に懸念を抱き、キャプテン制度の変更も検討していると語った。

番組『RadioEstadio Noche』でも「現在マドリードではキャプテンマークの行方を巡り議論がある。フロレンティーノはバルベルデにキャプテンマークを任せることに全く納得していない」と強調した。