レアル・マドリードは今夏、ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、新時代を迎えようとしている。
また、契約満了でDFダニー・カルバハルが退団し、フェデリコ・バルベルデが後任に就いたが、この人事はフロレンティーノ・ペレス会長の意向に反するようだ。
レアル・マドリードは今夏、ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、新時代を迎えようとしている。
また、契約満了でDFダニー・カルバハルが退団し、フェデリコ・バルベルデが後任に就いたが、この人事はフロレンティーノ・ペレス会長の意向に反するようだ。
レアル・マドリードのキャプテンマークは在籍年数で決まる。2016年にペニャロールから加入したバルベルデが現在最古参のため、彼に引き継がれた。
ただ、直前にはチームメイトのオリビエ・チュアミニとの乱闘騒ぎが問題視されていた。昨年5月の練習後、2人は口論から手を出し、騒動に発展した。
この騒動でバルベルデとチュアメニには罰金が科されたが、ウルグアイ人選手がキャプテンとして適任かという疑問も強まった。
ジャーナリストのアルベルト・ペレイロ氏とサンティ・セゴロラ氏はラジオ局「オンダ・セロ」で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルベルデのチーム内での立場に懸念を抱き、キャプテン制度の変更も検討していると語った。
番組『RadioEstadio Noche』でも「現在マドリードではキャプテンマークの行方を巡り議論がある。フロレンティーノはバルベルデにキャプテンマークを任せることに全く納得していない」と強調した。
過去12か月はバルベルデにとって厳しい期間だった。シャビ・アロンソ前監督との対立に加え、レアル・マドリードが2025-2026シーズンを無冠に終わり、彼はサポーターや評論家から最も批判された選手の一人となった。
さらに2026年W杯でもウルグアイがグループリーグ敗退し、期待外れに終わったことで、マルセロ・ビエルサ監督への反発も報じられた。
2026-2027シーズンは好スタートを切って立場を安定させたい。
ペレス会長が指揮体制を見直すかは注目されるが、現時点ではバルベルデが近い将来解任される兆候はない。
ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードのキャプテンマークを巻きたいと表明した。しかしシゴロラ氏は、彼やチームメイトのキリアン・エムバペがその資格を持つかどうか疑問を呈した。
彼は「2人とも年齢的には問題ないが、バルベルデの後任として必要な資質やプロ意識を備えているとは思えない」と語った。