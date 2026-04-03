Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

翻訳者：

ムバッペが反応…退団後にPSGがチャンピオンズリーグ制覇、後悔はあったのか？

移籍情報
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
キリアン・エンバペ
ルイス・エンリケ
クリスティアーノ・ロナウド
リオネル・メッシ
スペイン
ドイツ
フランス
ポルトガル
アルゼンチン

フランスのスターがロナウド、メッシ、エンリケについて語り…ピッチで最も簡単なポジションを明かす

レアル・マドリードのスターであるキリアン・エンバペは、翌年にUEFAチャンピオンズリーグを制した古巣パリ・サンジェルマンを離れたことについて、後悔はしていないと断言した。

ワールドカップをはじめ重要なタイトルを獲得してきた一方で、エンバペはこれまで「ビッグイヤー」のタイトルを手にしておらず、それでも欧州最高峰の大会で驚異的な個人成績を残している。

エンバペは2017年から2024年までの7シーズンをパリ・サンジェルマンで過ごしたが、チームはチャンピオンズリーグ制覇を果たせなかった。ところが彼の退団翌年、フランスの巨人はクラブ史上初めて同大会のタイトルを獲得した。

一方、エンバペはレアル・マドリードでの加入初年度に欧州制覇を逃し、今季こそ不運を断ち切ろうとしている。王者は準々決勝に進出しており、今月3月後半にバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

こちらも読む：

猿呼ばわりされ、死んだも同然だった.. エンバペが暗い瞬間を振り返り、ハキミとのW杯の記憶を語る

エンバペ、アルジェリアではなくカメルーンを好む理由を説明

エンバペ：「ハキミのようなモロッコ人には会ったことがない」.. 初対面では彼は私を理解できなかった

  • 物語の終わりにたどり着いた

    エムバペは、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたポッドキャスト「ザ・ブリッジ」での発言で、「もっと早い時期に去っていて、チームが優勝していたなら、もしかしたら少し悔しさが残っていたかもしれない」と語った。

    さらに「でも、去ったときには物語の終わりに到達したと感じた。7年間、すべてをやり尽くしたし、もう続ける理由はなかった」と付け加えた。

    そしてフランス代表のスターは「準々決勝にも、準決勝にも、決勝にも進んだ…最後のシーズンもドルトムントと対戦して負けたけど、あの試合は500回やったら499回は勝てるような試合だった」と続けた。

    • 広告

  • 経験豊富なコーチ

    以前の監督ルイス・エンリケについて問われると、「彼は偉大な監督で、考えていることを率直に口にする。不運なことに、彼の在任期間は私がパリ・サンジェルマンで過ごした最後の年と重なり、私の最後のシーズンは浮き沈みの激しい旅のようだった」と答えた。

    さらにムバッペは「彼と一緒に仕事を本当に楽しむことができなかった。最初の1カ月は構想外で、退団を決めてからは、最後の4カ月はリーグ戦にほとんど出場しなかった。サッカーファンとして、そして戦術面では楽しめた。私はこのゲームが大好きだからだ。でも当時の状況では、実際に楽しむことはできなかった。彼はサッカーについて非常に豊富な知識を持つ監督だ」と説明した。

  • ジダン ثم ロナウド

    サッカーにおける自身の手本について問われると、このフランス人ストライカーは「最初の手本は（ジネディーヌ）ジダンで、その後にクリスティアーノ・ロナウドが来た」と明かした。

    そして「ストライカーとして、クリスティアーノは可能なあらゆる形を示してきた。彼は自分自身の複数のバージョンを持っていて、何でもこなすのがうまいからだ」と続けた。

  • メッシの精度

    リオネル・メッシについてはこう語った。「狂ってるよ…ネイマールとは比べものにならない。メッシはすべてを完璧にやるんだ」。

    そしてムバッペは続けた。「ある場面を話すよ。パリで攻撃の締めの練習をしていたんだ。僕とネイマールが一番良くて、10本中6本か7本決めた。でも彼は9回シュートして9回とも、まったく同じように決めたんだ。全部同じ精度でね。僕はキーパーを見ながら『何が起きてるか見えてないの？』って言いたくなったよ。やりすぎだ」。

  • ピッチで一番簡単なポジション

    エムバペは「サッカーで最も簡単なポジションは？」と問われ、「僕の意見では、センターバックだ」と答えた。

    レアル・マドリードのスターはその理由をこう説明した。「あらゆる方向から守られているし、3バックの一員としてプレーすることもできる」

    そしてこう締めくくった。「40歳の選手でも、ヨーロッパで最高レベルでまだプレーしているのを見かける唯一のポジションだ。だが、その年齢のストライカーは、もう終わっている」