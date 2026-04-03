レアル・マドリードのスターであるキリアン・エンバペは、翌年にUEFAチャンピオンズリーグを制した古巣パリ・サンジェルマンを離れたことについて、後悔はしていないと断言した。

ワールドカップをはじめ重要なタイトルを獲得してきた一方で、エンバペはこれまで「ビッグイヤー」のタイトルを手にしておらず、それでも欧州最高峰の大会で驚異的な個人成績を残している。

エンバペは2017年から2024年までの7シーズンをパリ・サンジェルマンで過ごしたが、チームはチャンピオンズリーグ制覇を果たせなかった。ところが彼の退団翌年、フランスの巨人はクラブ史上初めて同大会のタイトルを獲得した。

一方、エンバペはレアル・マドリードでの加入初年度に欧州制覇を逃し、今季こそ不運を断ち切ろうとしている。王者は準々決勝に進出しており、今月3月後半にバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

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