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ムドリクはどうなったのか？ストラスブールで再出発できるはずだが、出場停止処分に関する判決が下りないため、状況は宙ぶらりんとなっている

ウクライナ人選手をめぐる膠着状態に関する最新情報

ミハイロ・ムドリクは1年以上も待ち続けている。彼にとっての「ゴドー」、すなわち自身を巻き込んだドーピング事件に関する判決は、一向に下される気配がない。しかしここ数週間、シャフタール・ドネツクからロンドンへ移籍した当時「1億ユーロの男」と呼ばれたこのウクライナ人ウイングの、サッカー選手としての将来について、かなり熱心に議論されている。 

  • 出場停止処分：何が起きたのか、そして最新情報

    この件は2024年12月に正式に発覚した。ムドリクは、代表チームでの試合に際して実施されたドーピング検査で陽性反応を示した。問題となった物質はメルドニウムであり、これは過去にロシアのテニス選手マリア・シャラポワの出場停止処分につながったのと同じ薬物である。

    Sky SportやThe Athleticの報道によると、当初から無実を主張していた同選手は、調査の結果が出るまでイングランドサッカー協会（FA）により直ちに予防措置として出場停止処分を受けたこの措置により、彼は即座に国内外のあらゆる大会から除外され、チェルシーの施設でトレーニングを行う機会も奪われた。

    英国の『ミラー』紙が報じたように、少なくとも現時点では、法的手続きは「極めて遅く、複雑」なものとなっている。2025年6月、FAはドーピング規定違反の告発を正式に発表し、ムドリクはSNSを通じて「ショックを受けた」と改めて表明した 現在、第一審の判決はまだ出ていない。この判決によって無罪となる可能性もあるが、判決が下らない限り、ムドリクは引き続きピッチに立つことができない。判決が下って初めて、必要に応じてロザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴することが可能となる。

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  • ストラスブールから再出発か？

    下される可能性のある出場停止処分により、ムドリクは2029年までピッチから遠ざかる恐れがある。その時点で、彼はチェルシーとの契約をあと2年残していることになる。今後数ヶ月で新たな展開があるはずだが、もしそれが好材料であれば、『レキップ』紙は確信している。ウクライナ人選手のキャリアは、リーグ・アンのストラスブールのサテライトクラブで続くことになるだろう「もしレンタル移籍のオファーがあれば、彼は2年近くプレーしていない状況でも、この挑戦を受け入れる謙虚さを持っているだろう」と記事にはある。もちろん、それが実現するためにはムドリクが無罪判決を得る必要があり、そうでなければローザンヌのCAS（スポーツ仲裁裁判所）の裁定に従わなければならない……

    ムドリク問題が現在チェルシーにとって中心的な課題ではないことを裏付けるのがリアム・ローゼニオール監督の発言だ同監督は「ミハイロに関しては、法的手続きが完結するのを待たなければ、彼を再びプロジェクトの一員として考えることはできない」と強調した。これはチェルシーにとっても、ストラスブールにとっても同様のことだ。 

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