ムドリクはどうなったのか？ストラスブールで再出発できるはずだが、出場停止処分に関する判決が下りないため、状況は宙ぶらりんとなっている

この件は2024年12月に正式に発覚した。ムドリクは、代表チームでの試合に際して実施されたドーピング検査で陽性反応を示した。問題となった物質はメルドニウムであり、これは過去にロシアのテニス選手マリア・シャラポワの出場停止処分につながったのと同じ薬物である。

Sky SportやThe Athleticの報道によると、当初から無実を主張していた同選手は、調査の結果が出るまで、イングランドサッカー協会（FA）により直ちに予防措置として出場停止処分を受けた。この措置により、彼は即座に国内外のあらゆる大会から除外され、チェルシーの施設でトレーニングを行う機会も奪われた。

英国の『ミラー』紙が報じたように、少なくとも現時点では、法的手続きは「極めて遅く、複雑」なものとなっている。2025年6月、FAはドーピング規定違反の告発を正式に発表し、ムドリクはSNSを通じて「ショックを受けた」と改めて表明した。 現在、第一審の判決はまだ出ていない。この判決によって無罪となる可能性もあるが、判決が下らない限り、ムドリクは引き続きピッチに立つことができない。判決が下って初めて、必要に応じてロザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴することが可能となる。