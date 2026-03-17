ミハイロ・ムドリクは1年以上も待ち続けている。彼にとっての「ゴドー」、すなわち自身を巻き込んだドーピング事件に関する判決は、一向に下される気配がない。しかしここ数週間、シャフタール・ドネツクからロンドンへ移籍した当時「1億ユーロの男」と呼ばれたこのウクライナ人ウイングの、サッカー選手としての将来について、かなり熱心に議論されている。
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ムドリクはどうなったのか？ストラスブールで再出発できるはずだが、出場停止処分に関する判決が下りないため、状況は宙ぶらりんとなっている
出場停止処分：何が起きたのか、そして最新情報
この件は2024年12月に正式に発覚した。ムドリクは、代表チームでの試合に際して実施されたドーピング検査で陽性反応を示した。問題となった物質はメルドニウムであり、これは過去にロシアのテニス選手マリア・シャラポワの出場停止処分につながったのと同じ薬物である。
Sky SportやThe Athleticの報道によると、当初から無実を主張していた同選手は、調査の結果が出るまで、イングランドサッカー協会（FA）により直ちに予防措置として出場停止処分を受けた。この措置により、彼は即座に国内外のあらゆる大会から除外され、チェルシーの施設でトレーニングを行う機会も奪われた。
英国の『ミラー』紙が報じたように、少なくとも現時点では、法的手続きは「極めて遅く、複雑」なものとなっている。2025年6月、FAはドーピング規定違反の告発を正式に発表し、ムドリクはSNSを通じて「ショックを受けた」と改めて表明した。 現在、第一審の判決はまだ出ていない。この判決によって無罪となる可能性もあるが、判決が下らない限り、ムドリクは引き続きピッチに立つことができない。判決が下って初めて、必要に応じてロザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴することが可能となる。
ストラスブールから再出発か？
下される可能性のある出場停止処分により、ムドリクは2029年までピッチから遠ざかる恐れがある。その時点で、彼はチェルシーとの契約をあと2年残していることになる。今後数ヶ月で新たな展開があるはずだが、もしそれが好材料であれば、『レキップ』紙は確信している。ウクライナ人選手のキャリアは、リーグ・アンのストラスブールのサテライトクラブで続くことになるだろう。 「もしレンタル移籍のオファーがあれば、彼は2年近くプレーしていない状況でも、この挑戦を受け入れる謙虚さを持っているだろう」と記事にはある。もちろん、それが実現するためにはムドリクが無罪判決を得る必要があり、そうでなければローザンヌのCAS（スポーツ仲裁裁判所）の裁定に従わなければならない……
ムドリク問題が現在、チェルシーにとって中心的な課題ではないことを裏付けるのが、リアム・ローゼニオール監督の発言だ。同監督は「ミハイロに関しては、法的手続きが完結するのを待たなければ、彼を再びプロジェクトの一員として考えることはできない」と強調した。これはチェルシーにとっても、ストラスブールにとっても同様のことだ。