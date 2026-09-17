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ムィハイロ・ムドリクの移籍は「トッテナムらしいこと」であり「ロベルト・デ・ゼルビの獲得」でもある。しかし、元トッテナムのスターは、チェルシー保有のウインガーが「計算されたリスク」を意味する理由を説明した
トッテナムへのレンタル移籍を前に出場停止処分が解除
この2年間で出場機会がほとんどなかったことを踏まえれば、それはまったく驚くべきことではないと受け止められる。チェルシーでの最後の出場は2024年11月28日で、その後、アンチ・ドーピング規定違反の疑いにより出場停止処分を科された。
その4年間の処分は、2026年夏に告発が取り下げられたことで解除され、25歳のFWはプロキャリアを再開できるようになった。その強制的な離脱期間中に、スタンフォード・ブリッジでの序列は低下していた。
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トッテナムの契約には7500万ポンドの買い取りオプションが含まれる
ムドリクは新指揮官シャビ・アロンソの下でプレシーズンにチェルシーの一員として出場していたが、夏の移籍市場で退団への道が開かれることは明らかになっていた。リーズも関心を寄せているクラブの一つとされていたが、最終的に声をかけたのは、かつてシャフタール・ドネツクを率いたデ・ゼルビだった。
ノッティンガム・フォレストとのスコアレスドローでは途中出場で16分間プレーしたが、その後にトレーニング中の負傷を負い、ムドリクは再び戦列を離れることになった。
スパーズにはサイドの攻撃的な選択肢が不足していないため、今季どれほど重要な役割を担うかはまだ分からない。また、7500万ポンド（1億ドル）の買い取りオプションを含む契約に価値が見いだされるかどうかも、現時点では定まっていない。
トッテナムにとって、ムドリクは取る必要のないギャンブルだったのか？
ムドリクが再び戦列を離れる中、元トッテナムMFのマーフィーは、Snabbareの提供で取材に応じ、ウクライナ代表がデ・ゼルビらにとって本当に取る必要のない賭けだったのかと問われると、GOALに対してこう語った。「前線のエリアにはすでに多くの選手がいるのだから、そこまで大きなリスクだとは思わない。
「レンタル料がいくらであれ、1年分の給与がどうであれ、計算されたリスクだと思う。これまでに見せてきた片りんのレベルまで戻せるなら、彼らにとって良い補強になり得る。そして、そうならなければ、戻せばいいだけだ。
「それに、もちろん［オマル］マルムーシュが左でプレーできるし、［マティス］テル、［ウィルソン］オドベールトもいる。ほら、［モハメド］クドゥスもあのサイドでプレーできる。左サイドでプレーできる選手は本当にたくさんいる。
「だから計算されたリスクなんだ。そして、残留に導いたことで今のデ・ゼルビが持っている力を示していると思う。だって、これはデ・ゼルビの補強だろう？ 100％そうだ。彼がいなければ、トッテナムがそんな賭けに出たとは思えない。彼はムドリクと仕事をしたこともある。時に選手にとって、自分を知り、支えてくれる監督がいることはとても大きい。これはうまくいく可能性がある。
「移籍期限日に『ムドリクがチェルシーから移籍する』と言われたら、おそらくトッテナムだと言うだろう。そういうのはトッテナムらしいことだからね。いかにもトッテナムらしい案件の一つだ。でも、彼らが支払うコストを考えれば、取る価値のあるリスクだったと思う」
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8900万ポンド移籍後のムドリクのチェルシーでの記録
ムドリクは2023年1月の移籍市場で、最大8900万ポンド（1億1900万ドル）となり得る契約でチェルシーに加入した。チェルシーでは公式戦73試合に出場してわずか10ゴールにとどまり、そのうちプレミアリーグでの得点は5ゴールだけだった。
そのスピードはどの相手守備陣にも問題を引き起こし得るため、トッテナムの陣容に有用な要素を加える存在ではある。ただ、イングランドでのプレーは断続的なものとなっており、現時点では答えよりも多くの疑問が彼につきまとっている。
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