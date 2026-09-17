ムドリクが再び戦列を離れる中、元トッテナムMFのマーフィーは、Snabbareの提供で取材に応じ、ウクライナ代表がデ・ゼルビらにとって本当に取る必要のない賭けだったのかと問われると、GOALに対してこう語った。「前線のエリアにはすでに多くの選手がいるのだから、そこまで大きなリスクだとは思わない。

「レンタル料がいくらであれ、1年分の給与がどうであれ、計算されたリスクだと思う。これまでに見せてきた片りんのレベルまで戻せるなら、彼らにとって良い補強になり得る。そして、そうならなければ、戻せばいいだけだ。

「それに、もちろん［オマル］マルムーシュが左でプレーできるし、［マティス］テル、［ウィルソン］オドベールトもいる。ほら、［モハメド］クドゥスもあのサイドでプレーできる。左サイドでプレーできる選手は本当にたくさんいる。

「だから計算されたリスクなんだ。そして、残留に導いたことで今のデ・ゼルビが持っている力を示していると思う。だって、これはデ・ゼルビの補強だろう？ 100％そうだ。彼がいなければ、トッテナムがそんな賭けに出たとは思えない。彼はムドリクと仕事をしたこともある。時に選手にとって、自分を知り、支えてくれる監督がいることはとても大きい。これはうまくいく可能性がある。

「移籍期限日に『ムドリクがチェルシーから移籍する』と言われたら、おそらくトッテナムだと言うだろう。そういうのはトッテナムらしいことだからね。いかにもトッテナムらしい案件の一つだ。でも、彼らが支払うコストを考えれば、取る価値のあるリスクだったと思う」