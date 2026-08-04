『Foot Mercato』によると、チェルシーはムドリクの将来について最終判断を下す前に、現在のコンディションを徹底的に見極める意向だという。ただ、フランスへの期限付き移籍はますます現実味を帯びた選択肢となっている。

このウインガーをすぐにスタンフォード・ブリッジでアロンソの先発構想に組み込むのは、極めて難しいようだ。クラブはこの移籍市場で活発に動いており、すでに層の厚い陣容に経験豊富なFWダニー・ウェルベックと若手アタッカーのモーガン・ロジャーズを加えている。

たとえこのウクライナ代表がトレーニングで非常に優れたパフォーマンスを見せたとしても、この激しい競争の中で出場時間が保証される可能性は極めて低い。その一方で、ストラスブールへの移籍であれば、慣れ親しんだBlueCoの環境の中で継続的な出場機会を確保できることになる。