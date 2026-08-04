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ムィハイロ・ムドリクの次のクラブが判明か？ チェルシー、復帰するスターを巡って衝撃の移籍プランを画策
チェルシー、ストラスブールへのレンタル移籍を検討か
チェルシーは現在、ムドリクを短期のレンタル移籍でストラスブールへ送る可能性を探っている。ウクライナ人ウインガーは、アンチ・ドーピングによる出場停止処分が正式に解除され、ついにトップチームの試合に復帰しつつある。ムドリクは当初、メルドニウムの陽性反応が出て以降、公式戦に出場していない。その後、厳しい4年間の出場停止処分が科されたが、この複雑な案件は長期にわたる不服申し立てを経て、無事に解決された。
クラブは、いきなり熾烈な競争のプレミアリーグに戻すことを大きなリスクと見ている。チェルシーは、国内での強いプレッシャーにさらすことなく、早急にムドリクの試合勘、自信、そして市場価値を回復させる必要がある。
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アロンソの豊富な攻撃オプション
『Foot Mercato』によると、チェルシーはムドリクの将来について最終判断を下す前に、現在のコンディションを徹底的に見極める意向だという。ただ、フランスへの期限付き移籍はますます現実味を帯びた選択肢となっている。
このウインガーをすぐにスタンフォード・ブリッジでアロンソの先発構想に組み込むのは、極めて難しいようだ。クラブはこの移籍市場で活発に動いており、すでに層の厚い陣容に経験豊富なFWダニー・ウェルベックと若手アタッカーのモーガン・ロジャーズを加えている。
たとえこのウクライナ代表がトレーニングで非常に優れたパフォーマンスを見せたとしても、この激しい競争の中で出場時間が保証される可能性は極めて低い。その一方で、ストラスブールへの移籍であれば、慣れ親しんだBlueCoの環境の中で継続的な出場機会を確保できることになる。
プレミアリーグのライバルクラブからの関心
フランス1部への移籍は極めて理にかなっているように見える一方で、ムドリクには他方面からも大きな移籍関心が寄せられている。複数の欧州クラブが、この爆発力あるウインガーの状況を注視していると報じられている。さらに、talkSPORTによれば、昇格組のコヴェントリー・シティが、国内ローン移籍を積極的に検討しているプレミアリーグ3クラブのうちの1つだという。もしこのアタッカーがイングランド残留を強く望むのであれば、こうした選択肢は非常に魅力的なものになり得る。
ただしチェルシーは、国内のライバルを強化しかねない取引を認めることに当然ながら慎重になる可能性がある。チェルシー首脳陣にとっては、姉妹クラブであるストラスブールへの厳格に管理された移籍が、最終的に全体として最も安全な解決策を意味する。
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停滞したサッカーキャリアの再建
ムドリクは、プロの舞台から長く離れていた後に再起を図る上で、並外れた忍耐と継続的な出場機会を切実に必要としている。チェルシーを背負う重圧から離れた環境で、再び自らの価値を証明しなければならない。
ストラスブールは現在、サイドのエリアでより大きな個の攻撃的脅威を必要としており、これは双方に利益のある取り決めとなる。ウクライナ代表の圧倒的なスピードと縦へのドリブル能力は、リーグ・アンで極めて重要な選手に押し上げる可能性がある。
いかなる移籍も正式に承認される前に、チェルシーはローン契約に明確な出場時間の保証が含まれることを求める見通しだ。停滞したキャリアの再始動に向けて準備を進めるムドリクにとって、今後数週間は極めて重要になる。
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