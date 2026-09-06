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ミロシュ・ケルケズが警告、リヴァプールはアトレティコ・マドリー戦と過酷な連戦に備える
ポートマン・ロードで勝利の勢いを維持
リヴァプールはついにプレミアリーグで勢いに乗り、ポートマン・ロードでイプスウィッチ・タウンに2-0で勝利した。アレクサンデル・イサクの連続ゴールが勝敗を分けたが、ケルケズにとってこの結果の意味は勝ち点3以上のものだった。国内リーグ開幕後にもたつくスタートとなっていた中、この左SBは敵地で必要不可欠な結果を手にするため、チームがこれまでの課題をどう修正したかをすぐに強調した。
このパフォーマンスを振り返り、ケルケズは決定力を発揮した戦いぶりを称賛した。「本当にうれしい。最初の1分から試合に入れていたと思う。最初の2試合で話していたのは、もっとうまくやらなければならないということだった。今日はそれを見事にできたと思う。もちろんアレックスが点を取り始めているし、それが続いてほしい。みんなを誇りに思うし、全体としてどれだけアグレッシブに戦えたかにも満足している」と、このDFはクラブ公式サイトに語った。
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早すぎる祝賀に警鐘を鳴らす
選手たちがアンドニ・イラオラの明確な要求を徐々に完全に理解し始めていることは、ますます明らかになっている。監督交代直後の移行期は不安定になりがちだが、ケルケズはチームがいまリズムをつかみつつあると感じている。チャンピオンズリーグのグループステージ開幕が迫る中、喜びに浸っていられる余裕はほとんどない。ケルケズは、アンフィールドでのホーム3連戦に向けて、イラオラのハイプレス戦術が求めるフィジカル面の負荷には完全な集中力が必要になると強調した。
「ピッチ上でみんながより良い感触を得ていたと思うし、自分自身も振り返れば、プレーにより入り込めるようになってきたし、良くなっていると思う。もちろんクリーンシートだったし、とりわけアウェーでは、プレミアリーグではどこで戦っても厳しいことは分かっている。うれしいけど、あまり喜びすぎることはできない。これからは3日おきに試合が来るし、もう次に向かわないといけない」とケルケズは警鐘を鳴らした。
アンドニ・イラオラの下での戦術的進化
イラオラ監督の戦術的な青写真への移行は着実に進んでいるようで、ケルケズはチームの試合運びに大きな改善が見られると指摘した。イサクの序盤のゴール後に相手の圧力をしのがなければならなかった守備陣にとって、イプスウィッチ戦でのクリーンシートは特に誇らしいものだった。ケルケズは、チームがいつボールを奪いに行き、いつ陣形を保つべきかを学んでいると説明しており、そのバランスはプレミアリーグで長期的に成功する上で極めて重要だとしている。
ケルケズは、試合を通してハイプレスを維持する難しさについてさらにこう語った。「僕たちのようにプレスをかけると、試合全体、90分間ずっとそれを続けるのは少し難しい。最初の30分から35分はできるし、後半の立ち上がりでもある程度はできる。でも、その後はコンパクトさを保って、お互いに声を掛け合うことがすべてになる」
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左サイドで連係を築く
今季序盤のリヴァプールの戦術面における大きな論点の一つは、両ウイングでのローテーションだ。ケルケズは、プレースタイルの大きく異なる2選手、コーディ・ガクポとブラッドリー・バルコラの両方の後方でプレーしてきた。ガクポがよりボールを収めるプレーや中央への流れをもたらす一方、バルコラは爆発的なスピードと縦への鋭さを提供する。ケルケズは、こうした連係をトレーニングで築くことが、特に欧州サッカーの重圧がかかる環境で戦う上で、チームの成功に不可欠だと強調した。
「適応するのが自分の仕事だ。そのためにトレーニングがある。コーディとは今年、お互いのことをずっとよく理解できていると思う。ブラッドリーが来た時もいい形はあったし、もう少しでいいスルーパスを通せそうだった。でも、練習の中で日々理解を深めている。ただ続けていく必要がある」と締めくくった。
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