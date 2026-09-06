選手たちがアンドニ・イラオラの明確な要求を徐々に完全に理解し始めていることは、ますます明らかになっている。監督交代直後の移行期は不安定になりがちだが、ケルケズはチームがいまリズムをつかみつつあると感じている。チャンピオンズリーグのグループステージ開幕が迫る中、喜びに浸っていられる余裕はほとんどない。ケルケズは、アンフィールドでのホーム3連戦に向けて、イラオラのハイプレス戦術が求めるフィジカル面の負荷には完全な集中力が必要になると強調した。

「ピッチ上でみんながより良い感触を得ていたと思うし、自分自身も振り返れば、プレーにより入り込めるようになってきたし、良くなっていると思う。もちろんクリーンシートだったし、とりわけアウェーでは、プレミアリーグではどこで戦っても厳しいことは分かっている。うれしいけど、あまり喜びすぎることはできない。これからは3日おきに試合が来るし、もう次に向かわないといけない」とケルケズは警鐘を鳴らした。