AFP
翻訳者：
ミロシュ・ケルケズが沈黙を破る リバプールのスター選手と父親が「ウクライナの敵」としてブラックリスト入り
ピッチ上での衝突が外交問題に発展
外交問題に発展した発端は、ネーションズリーグ開幕節でハンガリーがホームでウクライナに0-1で敗れた一戦だった。緊張が高まったグループB2の試合では、ウクライナ代表MFビクトル・ツィガンコフがハンガリー代表主将ドミニク・ソボスライとの口論に巻き込まれた。
この小競り合いを受け、ケルケズはリヴァプールでのチームメートを守ろうとしてツィガンコフの襟首をつかんだ。すると事態はピッチ外でさらに大きくなり、ケルケズの父セバスティヤンがこのもみ合いの写真を自身のインスタグラムのストーリーに投稿。ラッパーAK-47の楽曲『Russian Paradise』を添え、進行中のロシア・ウクライナ戦争に言及したものとみられている。
このSNS投稿を受け、Myrotvoretsのデータベースは、ウクライナに敵対的と見なされた個人の登録簿に選手本人とその父親の両方を追加した。このデータベースは独立して運営されており、ウクライナ政府との公式な関係はない。
- Getty Images Sport
ケルケズが自身の行動を擁護、政府が介入へ
この件について沈黙を破った左SBは、政治的な含みがあるとの見方を明確に否定した。ハンガリーのメディア『Telex』の取材に応じたケルケズは、自身の行動は純粋に本能的なものであり、代表チームのキャプテンを守るためだったと強調した。
「個人的に、私はこれまでの人生でいかなる攻撃も支持したことはないし、今も支持していない」とケルケズは説明した。「他人を傷つけるいかなることも許容できるとは考えていない。ただ同時に、サッカーの試合には常に緊張感があり、ウクライナ戦で私がしたのは、私たちのキャプテンであり友人でもある彼を守ることだけだった。相手がどの国であっても、私は同じことをしていたはずだ」
さらにこう付け加えた。「それに、父は私ではない。父が何をしようと、その行動に私が責任を負うことはできない」
このリスト掲載には、同じくMyrotvoretsのデータベースに名前を載せられたバラージュ・ヒドヴェギ議員を含むハンガリー政府当局者から強い非難が上がった。ハンガリーの副首相兼外務大臣アニタ・オルバンも自国民を擁護するために動き、対立の解決に向けて外交的な働きかけが進められていることを明らかにした。
「ハンガリー国民であるミロシュ・ケルケズとバラージュ・ヒドヴェギに向けられた烙印押し、あらゆる形のブラックリスト化、そしてあらゆる潜在的脅威を私は強く非難する」とオルバンは声明で記した。「週末を通じて、政府会合と並行しながら、私はウクライナ政府関係者、ハンガリーサッカー連盟（MLSZ）、大使館、そして同僚たちと継続的に協議を行い、関係するすべての当事者がそれぞれの立場で事態の解決に向けた対応を取るよう努めた。スポーツは結果、共同体、そして敬意のためにあるべきだ。両国協会の協力に感謝する」
政治的緊張がグループB2に影を落とす
この騒動により、ただでさえ激しい争いとなっているネーションズリーグのグループには、ピッチ外で深刻な緊張が加わった。戦争が続く中、ウクライナは月曜夜に行われるハンガリーとのリバースフィクスチャーをスロバキアで戦わざるを得ず、これらの試合をめぐる地政学的な حساس性は依然として極めて高い。
ケルケズは出場停止のため、このリバースフィクスチャーを欠場した。家族のソーシャルメディア上での活動をめぐる政治的騒動が引き続き見出しを独占する中、試合を外れる形となった。
それでも、彼の不在と周囲の騒がしさにもかかわらず、ハンガリーは依然としてグループ首位争いにしっかり踏みとどまっている。現在は勝ち点7で2位につけており、鮮烈なキャンペーンでいまだ1点も許していない北アイルランドを追っている。
- Gonzales Photo
11月には重要な大一番が待っている
ハンガリーは11月14日に敵地でジョージアと対戦し、この騒動を払拭したいところだ。その後、11月17日にはプスカシュ・アレーナで、グループ首位の北アイルランドとの決定的な一戦に臨む。
一方、現在勝ち点4で3位のウクライナは、望みをつなぐためにベルファストでの北アイルランド戦で好結果を手にしなければならない。その後、ネーションズリーグの戦いを締めくくる一戦として、スロバキアでジョージアをホームに迎える。
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