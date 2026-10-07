この件について沈黙を破った左SBは、政治的な含みがあるとの見方を明確に否定した。ハンガリーのメディア『Telex』の取材に応じたケルケズは、自身の行動は純粋に本能的なものであり、代表チームのキャプテンを守るためだったと強調した。

「個人的に、私はこれまでの人生でいかなる攻撃も支持したことはないし、今も支持していない」とケルケズは説明した。「他人を傷つけるいかなることも許容できるとは考えていない。ただ同時に、サッカーの試合には常に緊張感があり、ウクライナ戦で私がしたのは、私たちのキャプテンであり友人でもある彼を守ることだけだった。相手がどの国であっても、私は同じことをしていたはずだ」

さらにこう付け加えた。「それに、父は私ではない。父が何をしようと、その行動に私が責任を負うことはできない」

このリスト掲載には、同じくMyrotvoretsのデータベースに名前を載せられたバラージュ・ヒドヴェギ議員を含むハンガリー政府当局者から強い非難が上がった。ハンガリーの副首相兼外務大臣アニタ・オルバンも自国民を擁護するために動き、対立の解決に向けて外交的な働きかけが進められていることを明らかにした。

「ハンガリー国民であるミロシュ・ケルケズとバラージュ・ヒドヴェギに向けられた烙印押し、あらゆる形のブラックリスト化、そしてあらゆる潜在的脅威を私は強く非難する」とオルバンは声明で記した。「週末を通じて、政府会合と並行しながら、私はウクライナ政府関係者、ハンガリーサッカー連盟（MLSZ）、大使館、そして同僚たちと継続的に協議を行い、関係するすべての当事者がそれぞれの立場で事態の解決に向けた対応を取るよう努めた。スポーツは結果、共同体、そして敬意のためにあるべきだ。両国協会の協力に感謝する」



