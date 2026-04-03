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ミルチャ・ルチェスク、ルーマニア代表監督を辞任した翌日に心臓発作を起こす
指導界の巨星が健康上の危機に直面
先週の日曜日、スロバキアとの親善試合の準備中に倒れたこのベテラン監督の容体は急速に悪化した。ブカレストの病院に搬送された後、専門医から重度の不整脈と診断され、火曜日にペースメーカーの埋め込み手術を受けることになった。ルチェスク監督は木曜日に正式に辞任したが、退院の準備を進めていた聖金曜日に、重大な心臓発作を起こした。
- AFP
病院が急性の症状を確認した
ブカレストの大学病院の医療スタッフは、80歳の患者に急な合併症が生じたことを受け、その容体に関する緊急の最新情報を発表した。同病院は、元インテルおよびシャフタール・ドネツクの監督の容体を安定させるため、直ちに緊急対応プロトコルが発動されたことを確認した。
新聞『リベルタテア』が掲載した声明によると、病院の担当者は彼の現在の臨床状態について次のように説明した。「今朝、患者は急性心筋梗塞を発症しました。救急搬送され、直ちに必要な医療処置と治療が行われました。現在の容体は安定しており、専門医による綿密な経過観察が行われています。」
歴史的な時代の終焉
ルチェスクの代表監督としての2度目の任期は3月31日に正式に終了し、2024年の復帰後に「トリコロリ」の再建を目指した在任期間が幕を閉じた。ルーマニアサッカー界における彼の功績は比類のないものであり、最初の5年間の在任期間中に、1984年に同国を史上初の欧州選手権出場へと導いたことはよく知られている。 代表監督としての職務に加え、欧州の名門クラブでの輝かしい経歴により、彼は欧州サッカー界において不可欠な存在となっており、この健康危機の最中、ルーマニアサッカー連盟は困難な移行期を乗り切らなければならない状況に置かれている。
- AFP
ルチェスクの後任探し
ルチェスク監督の回復状況に関するさらなる情報待ちとなる中、ルーマニアサッカー連盟は新たな監督の選定を急ぐ必要がある。元世界クラスのミッドフィールダーであるゲオルゲ・ハジ氏と、前監督のエドワード・ヨルダネスク氏が、同国の次期サイクルを率いる最有力候補として浮上している。