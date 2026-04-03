ミルチャ・ルチェスク、ルーマニア代表監督を辞任した翌日に心臓発作を起こす

ルチェスクの代表監督としての2度目の任期は3月31日に正式に終了し、2024年の復帰後に「トリコロリ」の再建を目指した在任期間が幕を閉じた。ルーマニアサッカー界における彼の功績は比類のないものであり、最初の5年間の在任期間中に、1984年に同国を史上初の欧州選手権出場へと導いたことはよく知られている。 代表監督としての職務に加え、欧州の名門クラブでの輝かしい経歴により、彼は欧州サッカー界において不可欠な存在となっており、この健康危機の最中、ルーマニアサッカー連盟は困難な移行期を乗り切らなければならない状況に置かれている。