ミリー・ブライトが引退。チェルシーの主将で元イングランド代表のスターは、17年間で多くのタイトルを獲得し、即座に現役を退いた。

ブライトは引退についてこう語った。「12年間チェルシーの選手として過ごせたことは私のすべてでした。今は選手として引退する準備ができています。私は全力を尽くし、他のクラブでプレーすることは考えられませんでした。今、新たな時代へ進む準備ができています。これからもチェルシーの家族ですが、違う形で関わるでしょう。」

今後はチェルシー財団の理事とクラブ・アンバサダーとして活動を続ける。クラブは「ピッチ上で私たちを代表していた頃から始めた、他者を支援するという情熱的な活動を継続できる」と発表した。

ファンへの公開書簡では「チェルシーは私のキャリアと人生のすべて。苦しい時期も乗り越えさせてくれる原動力だった。出会った人々、友人、思い出に感謝している。

「それらの思い出を家に持ち帰り、将来子供ができた時には、自分のキャリアについてすべて語り、写真やトロフィーを見せてあげられるでしょう。これこそが最大の贈り物でした。この12年間に起きたことなど、想像もしていませんでした。サッカー選手になれることさえ予想していなかったのに、ましてやプロ選手として、世界有数のビッグクラブでプレーし、皆で一緒にあの数々のトロフィーを掲げることになるとは。」