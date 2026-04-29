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ミリー・ブライトが引退。チェルシーの主将で元イングランド代表のスターは、17年間で多くのタイトルを獲得し、即座に現役を退いた。
輝かしいキャリア：ブライトのチェルシーでの日々が幕を閉じる
ブライトは2014年後半、21歳でドンカスター・ローヴァーズ・ベルズから加入。エマ・ヘイズ監督の下、すぐに中心選手となり、2015年にはFAカップとWSLの初制覇に貢献した。 その後も成長を続け、クラブとともに女子サッカー界をリードした。
2020～2025年にはリーグ6連覇を達成し、国内カップ12大会中7大会で優勝、3大会で準優勝した。 チャンピオンズリーグ初決勝、3冠、そして前季の国内3冠無敗という金字塔にも彼女の貢献は欠かせなかった。PFA年間ベスト11に4度、FIFPROワールド11に2度選ばれている。
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2月から欠場中：レジェンド、ブライトの苦い結末
今シーズンは状況が厳しくなった。ブライトは出場機会に恵まれない時期があった。昨年1月にナオミ・ギルマが加入し、オランダで経験を積んだ若手ヴェール・ブールマンが台頭。さらに前十字靭帯を怪我から復帰したケイデシャ・ブキャナンも加わり、チェルシーのセンターバック陣は層が厚い。
さらに彼女は足首の怪我で2月初めのトッテナム戦勝利時に途中交代し、以降出場していない。結果的にその試合がクラブ通算314試合目となり、試合後に引退が発表された。
新たな章の幕開け：ブライトがチェルシーで2つの新役職に就任
ブライトは引退についてこう語った。「12年間チェルシーの選手として過ごせたことは私のすべてでした。今は選手として引退する準備ができています。私は全力を尽くし、他のクラブでプレーすることは考えられませんでした。今、新たな時代へ進む準備ができています。これからもチェルシーの家族ですが、違う形で関わるでしょう。」
今後はチェルシー財団の理事とクラブ・アンバサダーとして活動を続ける。クラブは「ピッチ上で私たちを代表していた頃から始めた、他者を支援するという情熱的な活動を継続できる」と発表した。
ファンへの公開書簡では「チェルシーは私のキャリアと人生のすべて。苦しい時期も乗り越えさせてくれる原動力だった。出会った人々、友人、思い出に感謝している。
「それらの思い出を家に持ち帰り、将来子供ができた時には、自分のキャリアについてすべて語り、写真やトロフィーを見せてあげられるでしょう。これこそが最大の贈り物でした。この12年間に起きたことなど、想像もしていませんでした。サッカー選手になれることさえ予想していなかったのに、ましてやプロ選手として、世界有数のビッグクラブでプレーし、皆で一緒にあの数々のトロフィーを掲げることになるとは。」
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別れを告げる機会：ブライトがスタンフォード・ブリッジで称えられる
チェルシーは5月16日、スタンフォード・ブリッジでのマンチェスター・ユナイテッド戦（WSL最終戦）でブライトの功績を称える。
また、代表引退を表明した彼女は、2022年欧州選手権制覇など88試合出場した功績を称え、イングランド代表としても今後同様の栄誉を受ける予定だ。詳細は未定だが、ライオネスのファンもホームゲームで彼女のキャリアを祝う機会が設けられる見込みだ。
「近い将来、ホームゲームで彼女を迎え、このスポーツへの彼女の卓越した貢献を称えることを楽しみにしています。彼女の今後の活躍を心から願っています」とイングランド代表のサリナ・ウィーグマン監督は水曜日、ブライトの発表を受けて語った。