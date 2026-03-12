Getty Images
ミリー・ブライトがリーグカップ決勝を欠場へ チェルシーにさらなる負傷者発生 一方ソニア・ボンパストールはマンU戦に向け主力選手の復帰を歓迎できる見込み
公式発表：ミリー・ブライトがリーグカップ決勝を欠場
ボンパストール監督は木曜日の試合前記者会見で、ブライトが日曜日の試合に出場しないことを確認した。チェルシーはリーグカップ決勝でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、会場はブリストル・シティのアシュトン・ゲートとなる。元イングランド代表DFは先月、トッテナム戦終盤に足首を痛めてピッチを離れ、その後リバプール戦とマンチェスター・ユナイテッド戦（いずれも国際試合中断前の勝利）を欠場していた。 ブライトはこの期間中に十分な回復が見られず、日曜日の試合への復帰も叶わなかった。ボンパストール監督は復帰時期についても不透明な状況だと述べた。
チェルシーが昨年マンチェスター・シティを破って獲得したトロフィーの防衛を目指す決勝戦を前に、ボンパストールは次のように語った。「ミリーは日曜日の試合には出場できない。回復には予想より少し時間がかかっている。現時点で復帰時期の見通しは立っていない」
ナタリー・ビョーンの復帰がブルースに完璧な追い風をもたらす
幸いなことに、チェルシーには負傷者に関して良い知らせがあり、それはブライトが務めるセンターバックのポジションに関するものだ。元イングランド女子代表選手はリーグカップ決勝に出場できないが、ナタリー・ビョーンが12月初旬以来初めて復帰する。また、代表戦期間直前に待望のACL負傷からの復帰を果たしたカデイシャ・ブキャナンも、ブライトの不在を補う戦力となり得る。
「代表戦期間中に彼女たちとの連携は極めて良好だった」とボンパストールは両選手について語った。「男子アカデミーと合同トレーニングができた。日曜日の試合に向けた選手準備を大いに助けてくれた彼らに感謝したい。この2人が戦列に復帰するのも大きな力になるだろう」
マイラ・ラミレスの待ち時間は続く
しかし、チェルシーのシーズンを象徴するかのように、ボンパストールの記者会見では負傷者に関する悪い知らせの方が多かった。マイラ・ラミレスはプレシーズンに負ったハムストリングの負傷で手術を必要とし、今シーズン全休中だ。さらに回復過程で新たな障害が生じたことをチェルシー監督が明かしたため、新シーズン開幕までピッチに立つ見込みは薄いようだ。
「マイラは順調に回復していたが、リハビリ中に新たな負傷を負ってしまった」とボンパストール監督は説明した。「彼女にとって厳しいシーズンとなっている。残念ながら、シーズン終了まで復帰は難しいだろう。精神的に苦しんでいる。それは当然だ。負傷続きのシーズンで、全てを説明するのは時に難しい」 昨日彼女と話したが、今は本当に落ち込んでいる。それは当然だ。クラブの全員が適切な形で彼女を支え、必要なものを提供している」
一方、イングランド代表DFニアム・チャールズとアメリカ代表FWカタリーナ・マカリオも復帰時期未定のまま離脱を続けている。
「ニアムは足首の調子がまだ少し悪い」とボンパストール監督は語った。「痛みや違和感があり、足首が安定していないと本人が訴えている。回復の兆しが見えることもあったが、トレーニング復帰が目前に迫ったタイミングで後退してしまう。順調に進んでいないのが残念だ」 現時点で復帰時期の見通しは立っておらず、キャット・マカリオについても同様だ。彼女の回復は停滞しており、復帰時期の見通しも立っていない。これもまた残念なことだ」
チェルシーが欠場者を乗り越えられれば、銀の食器が提供される
チェルシーが直面する負傷者続出という困難な状況に加え、日曜日の決勝戦ではエリー・カーペンターとサム・カーの両選手が欠場する。両選手は現在、オーストラリア代表としてアジアカップに参加中であり、金曜日に北朝鮮との準々決勝を控えている。ルーシー・ブロンズがカーペンターの右サイドバックのポジションをカバーできる一方、ラミレスとマカリオの負傷を考慮すると、センターフォワードのカー不在は大きな痛手となる。
とはいえ、前回マンチェスター・ユナイテッド戦では同様の欠場者を抱えながらも勝利を収めており、再戦でも同様の好結果を期待している。ボンパストル監督率いるチームは今季の女子スーパーリーグ優勝防衛では大きく後れを取っているが、まだ3つのトロフィーが懸かっている。今週末のリーグカップ制覇は、シーズン終盤の巻き返しに向けた跳躍台となる可能性がある。
