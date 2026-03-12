ミリー・ブライトがリーグカップ決勝を欠場へ　チェルシーにさらなる負傷者発生　一方ソニア・ボンパストールはマンU戦に向け主力選手の復帰を歓迎できる見込み

しかし、チェルシーのシーズンを象徴するかのように、ボンパストールの記者会見では負傷者に関する悪い知らせの方が多かった。マイラ・ラミレスはプレシーズンに負ったハムストリングの負傷で手術を必要とし、今シーズン全休中だ。さらに回復過程で新たな障害が生じたことをチェルシー監督が明かしたため、新シーズン開幕までピッチに立つ見込みは薄いようだ。

「マイラは順調に回復していたが、リハビリ中に新たな負傷を負ってしまった」とボンパストール監督は説明した。「彼女にとって厳しいシーズンとなっている。残念ながら、シーズン終了まで復帰は難しいだろう。精神的に苦しんでいる。それは当然だ。負傷続きのシーズンで、全てを説明するのは時に難しい」 昨日彼女と話したが、今は本当に落ち込んでいる。それは当然だ。クラブの全員が適切な形で彼女を支え、必要なものを提供している」

一方、イングランド代表DFニアム・チャールズとアメリカ代表FWカタリーナ・マカリオも復帰時期未定のまま離脱を続けている。

「ニアムは足首の調子がまだ少し悪い」とボンパストール監督は語った。「痛みや違和感があり、足首が安定していないと本人が訴えている。回復の兆しが見えることもあったが、トレーニング復帰が目前に迫ったタイミングで後退してしまう。順調に進んでいないのが残念だ」 現時点で復帰時期の見通しは立っておらず、キャット・マカリオについても同様だ。彼女の回復は停滞しており、復帰時期の見通しも立っていない。これもまた残念なことだ」